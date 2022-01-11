Политолог Савин о новом боевике «Гранит»: «Такие фильмы нужны»

Политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин считает, что фильм режиссера Дениса Нейманда «Гранит» важен для российского зрителя.

История картины перенесет наблюдателя в Мозамбик, где боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ), терроризируют местных жителей. Власти страны запрашивают помощь у РФ. На место прибывает группа военных инструкторов под руководством командира по прозвищу Гранит.

По словам политолога Савина, подобные картины крайне важны для общественности, так как информации в СМИ недостаточно для представления полной картины событий.

«Безусловно, такие фильмы нужны. Просто история Мозамбика как-то не освещалась в наших СМИ, никто не знает, что там происходило. Да и в целом по Африке мало сведений, только некоторые СМИ дают более полную картину, что происходит и в странах Центральной Африки, и сейчас на севере Африки, Ливии, где также сейчас неспокойная обстановка, и в Алжире, и в Марокко там у них конфликт», — отмечает эксперт.

vk.com / Леонид Савин

Савин обращает внимание на еще один важный момент, ведь кинематограф сам по себе должен включать не только реальность происходящего, но и другие факторы.

«В тоже время важно понимать запросы наших зрителей, потому что многие, например, смотрят патриотические фильмы, а потом говорят: «А нам что с этого?». Здесь важен некий симбиоз и творческого подхода, и понимания нужд современной, российской аудитории», — заключил Савин.

Ранее мнением о фильме «Гранит» поделился политический аналитик Станислав Яковлев (Ортега). Он считает, что подобные картины важны и ценны для современного общества, так как обличают всю жестокость действий преступных группировок в Африке.

1 Организация запрещена на территории РФ.