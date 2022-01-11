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«Такого бардака еще не было»: петербуржцы высказались о горах неубранного снега

Общество
«Такого бардака еще не было»: петербуржцы высказались о горах неубранного снега
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Нынешняя зима в Северной столице действительно выдалась довольно снежной, ситуацию усугубляют периодические оттепели. Группа «Вконтакте» «Новости Санкт-Петербург» приводит данные городской метеостанции, что высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла 37 см. Однако, по мнению жителей культурной столицы, количество осадков — не повод администрации опускать руки в вопросах уборки снега. А единственные рекорды в городе — это плохая работа коммунальщиков.

Такого бардака еще не было: петербуржцы высказались о горах неубранного снега
vk.com / Prt Scr

«Просто рекордно плохо его (снег. — Прим. ФАН) убирают, кругом лед, с крыш сосульки висят, везде скользко, все падают!» — сетует житель Петербурга.

Другого пользователя Сети удивило снижение активности коммунальных служб в течение зимы. И если в начале снежного периода работа шла своим чередом, то с увеличением осадков уборка снега будто остановилась.

Такого бардака еще не было: петербуржцы высказались о горах неубранного снега
vk.com / Prt Scr

«Это, конечно, все хорошо, только когда снег будут убирать с улиц? В начале зимы я порадовался, что убирали снег хорошо, но сейчас наши улицы почти такие же, как и были в 2010 году, когда был коллапс! Например, Калининский район, улицы Киришская, Лужская, Черкасова, Учительская — это я только навскидку», — отмечает мужчина.

К слову, провалы коммунальщиков можно наблюдать практически в каждом районе культурной столицы. Даже центр давно не выглядел так, как выглядит нынешней зимой.

«На Дворцовой [площади] такого бардака ни при одном губернаторе не было! Ужас дикий, позорище — стыдно», — в сердцах заявил петербуржец.

Тем временем к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.

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