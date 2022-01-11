Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:13
16:12
Происшествия
В Киеве рецидивисты избили известного журналиста Андрея Куликова
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербург теряет статус главной спортивной столицы России

Экономика
Петербург теряет статус главной спортивной столицы России
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Санкт-Петербург потерял шарм успешной западной столицы России, открытой для разных творческих и деловых проектов. Об этом ФАН рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Петербург в последние годы претендует не только на звание культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы страны. В 2018-м тут проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021-м Северная столица стала единственным российским городом, принимающим перенесенный на год из-за коронавируса Евро-2020. В скором времени Петербург вновь обратит на себя внимание многомиллионной международной аудитории.

Мероприятий, которых ждет Петербург, масса. Однако, как отмечают многие эксперты, город не готов в короткие сроки подключиться к настолько масштабным проектам.

Как заметил Андрей Лобода, статус культурной и спортивной столицы России Санкт-Петербургу не так просто будет сохранить в наступившем году. В городе на Неве намечается порядка 20 крупных и масштабных мероприятий и провести их на высшем уровне — уже половина успеха.

«Важная составляющая — освещение проведенных мероприятий, влияние на умы горожан, всех россиян, информационная поддержка в ЕС и крупных странах. Здесь практически тишина. А ведь именно освещение важных событий в СМИ и цифровой среде по-прежнему остается серьезным триггером удержания Петербургом интереса со стороны зарубежных туристов и спортсменов», — пояснил Андрей Лобода.

Петербург потерял шарм успешной западной столицы России
Федеральное агентство новостей /

Он считает, что очень важно прокачивать навыки в нейтрализации хулиганских выходок фанатов во время крупных спортивных матчей, собирающих десятки тысяч зрителей. Но самое важно — продолжить эффективное позиционирование города на Неве как российской жемчужины культуры и спорта.

«В этом плане важными маркерами здесь являются благоприятный политический климат, который, похоже, после сентябрьских выборов немного сдулся и, конечно, состояние города, его ухоженность и настроение самих петербуржцев. Городу на Неве нужно вернуть шарм успешной западной столицы России, открытой для разных творческих и деловых проектов. Имидж России, как ни странно, начинает складываться с города на Неве. Этому вопросу нужно уделить первостепенное внимание. Хорошей и резонансной организацией мероприятий здесь уже невозможно ограничиться», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в случае провального проведения международных мероприятий в Санкт-Петербурге пострадает имидж России в целом. Проблемы с инфраструктурой в Санкт-Петербурге видны невооруженным глазом. По его словам, ситуация пока не катастрофическая, проблемы еще не стали необратимыми. Исправить все еще можно. В противном случае культурная столица рискует подпортить имидж России на мировой арене.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Петербург теряет статус главной спортивной столицы России
петербург
Комментировать