Санкт-Петербург потерял шарм успешной западной столицы России, открытой для разных творческих и деловых проектов. Об этом ФАН рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Петербург в последние годы претендует не только на звание культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы страны. В 2018-м тут проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021-м Северная столица стала единственным российским городом, принимающим перенесенный на год из-за коронавируса Евро-2020. В скором времени Петербург вновь обратит на себя внимание многомиллионной международной аудитории.

Мероприятий, которых ждет Петербург, масса. Однако, как отмечают многие эксперты, город не готов в короткие сроки подключиться к настолько масштабным проектам.

Как заметил Андрей Лобода, статус культурной и спортивной столицы России Санкт-Петербургу не так просто будет сохранить в наступившем году. В городе на Неве намечается порядка 20 крупных и масштабных мероприятий и провести их на высшем уровне — уже половина успеха.

«Важная составляющая — освещение проведенных мероприятий, влияние на умы горожан, всех россиян, информационная поддержка в ЕС и крупных странах. Здесь практически тишина. А ведь именно освещение важных событий в СМИ и цифровой среде по-прежнему остается серьезным триггером удержания Петербургом интереса со стороны зарубежных туристов и спортсменов», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

Он считает, что очень важно прокачивать навыки в нейтрализации хулиганских выходок фанатов во время крупных спортивных матчей, собирающих десятки тысяч зрителей. Но самое важно — продолжить эффективное позиционирование города на Неве как российской жемчужины культуры и спорта.

«В этом плане важными маркерами здесь являются благоприятный политический климат, который, похоже, после сентябрьских выборов немного сдулся и, конечно, состояние города, его ухоженность и настроение самих петербуржцев. Городу на Неве нужно вернуть шарм успешной западной столицы России, открытой для разных творческих и деловых проектов. Имидж России, как ни странно, начинает складываться с города на Неве. Этому вопросу нужно уделить первостепенное внимание. Хорошей и резонансной организацией мероприятий здесь уже невозможно ограничиться», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в случае провального проведения международных мероприятий в Санкт-Петербурге пострадает имидж России в целом. Проблемы с инфраструктурой в Санкт-Петербурге видны невооруженным глазом. По его словам, ситуация пока не катастрофическая, проблемы еще не стали необратимыми. Исправить все еще можно. В противном случае культурная столица рискует подпортить имидж России на мировой арене.