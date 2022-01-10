Желание приезжать пропадает: снег и мусор могут лишить Петербург статуса туристического центра

Из-за проваленной снегоуборочной кампании туристический поток в Санкт-Петербург в зимнее время вполне может снизиться. Такой точкой зрения с ФАН поделилась политолог Наталия Елисеева.

С начала зимы прошло почти 1,5 месяца, однако ситуация с уборкой снега и гололедицы в культурной столице не стала лучше. Первый рабочий день после новогодних каникул начался для петербуржцев с многокилометровых пробок на дорогах и уже привычных залежей сугробов во дворах.

На очевидные проблемы обратили внимание и туристы, приезжавшие в город на праздники. Многие из тех, с кем общался ФАН, остались разочарованы обстановкой в Петербурге.

«Здесь вопрос непосредственно к руководству города, потому что это полностью в его ведении, в его компетенции. Лично я как человек, который какое-то время жил в Санкт-Петербурге и был в нем туристом, зимой тоже сталкиваюсь с различными трудностями — это провалы по уборке снега и так далее. Это действительно видят не только люди, которые здесь живут, а также и туристы, которые приезжают на короткий промежуток времени, — рассуждает политолог. — И здесь вопрос исключительно в реакции властей города. Но также полагаю, все зависит и от местных жителей: пишут ли они свои заявления, обращения и петиции к властям. Потому что в Москве ситуация иная — там есть специальные порталы, на которых люди пишут свои жалобы. И там реакция обычно довольно оперативная. К сожалению, Санкт-Петербург оперативной реакцией на подобные проблемы никогда не отличался».

Невские Новости / Тильда Котлинская

Говорить о том, что из-за неудовлетворительного благоустройства зимой Петербург потеряет себя как международную площадку для деловых, спортивных или культурных событий, пока рано. Все-таки многие крупные мероприятия проходят летом или ранней осенью, когда погодные условия вполне комфортны.

«Это все-таки больше касается местных жителей и туристов, потому что они с этим сталкиваются постоянно и у них (туристов. — Прим. ФАН), конечно, желание приезжать повторно в Санкт-Петербург пропадает. Туристический наплыв — не только в весенне-летнее время, зимой тоже довольно большое количество туристов едет в Петербург как в Северную столицу, где очень красиво. Но с учетом определенного запущения все это, конечно, очень печально. Говорить о том, что город сейчас что-то потеряет и будет восприниматься как-то по-другому, конечно же, на данный момент нельзя, — говорит Наталия Елисеева. — Но впоследствии может быть снижен туристический поток, особенно в зимнее время, потому что у людей останется неприятный осадочек и люди безусловно подумают, стоит ли ехать туда еще раз. Но это опять же вопрос к властям Санкт-Петербурга — почему до сих пор не принимаются никакие меры, хотя и в СМИ, и в социальных сетях на эту тему пишется огромное количество сообщений. Например, лично я не верю, что у них нет никакого специального отдела, который занимается мониторингом этих материалов. Если его нет, то вопросов еще больше».

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее ФАН сообщал, что уровень снега в Петербурге 10 января достиг рекордной высоты с начала зимы — 37 сантиметров. На этом фоне количество снегоуборочной техники в некоторых районах города, по сравнению с другими, оказалось минимальное. Так, на уборку улиц в Колпинском районе вышло всего семь машин, в Кронштадтском их было восемь.