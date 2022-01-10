Среди мусорных куч в Петербурге все чаще стали появляться крысы

Мусорная реформа так неудачно, по мнению горожан, стартовавшая в Санкт-Петербурге с нового года, все еще буксует. Это отмечают многие жители Северной столицы, в том числе по тому, как содержатся городские помойки. В частности, если в Кировском районе некоторые контейнерные площадки в целом приведены в более или менее приличное состояние, то в других районах города, судя по свидетельствам жителей, ситуация остается удручающей. Фотографии от читателей, фиксирующие в полном смысле слова мусорный коллапс в Северной столице, в частности, опубликовало в воскресенье издание «Фонтанка».

При этом в последние дни жители стали отмечать еще одну, помимо вони и антисанитарии, неприятную тенденцию: среди мусорных куч в Петербурге стали появляться крысы, хотя их «нашествие» пока, к счастью, не носит массового характера. Почему, несмотря на обилие неубранного мусора, в том числе гниющих «на свежем воздухе» пищевых отходов, нашествия крыс не наблюдается, корреспонденту ФАН объяснила пенсионерка Людмила, много лет проработавшая в школе учителем биологии. Все дело в сердобольности и «котолюбии» петербуржцев, уверена пенсионерка — в городе развелось столько кошек, что они буквально «выдавили» крыс из городской среды.

Невские Новости / Диана Шуняева

«Знаете, в интернете давно гуляет то ли сказка, то ли основанный на реальной истории рассказ, как в Ленинград после блокады для избавления от крыс завезли целый эшелон сибирских кошек, — рассказала пенсионерка. — Не знаю, правда это или нет, но как учитель биологии считаю, что кошки действительно избавили наш город от проблем с крысами. Сама прикармливаю кошек с нашего двора, а парочку хвостатых вообще забрала домой, и я не одна такая. Пенсионеров, подкармливающих кошек, у нас в Питере немало. Мы люди сердобольные, жалеем их. А при хорошем питании и отсутствии городских программ по стерилизации уличных животных наши подвальные кошки вполне успешно плодятся, даже зимой, и немало котят выживают. Делящие с ними подвалы крысы-пасюки в принципе кошек не очень боятся, но тут все дело в количестве. Кошачий дух в полном смысле слова вынудил крыс уйти».

Так что, считает горожанка, отсутствие крыс на помойках — это не заслуга руководства города, а исключительно следствие сердобольности петербуржцев.

Отметим, проблемы с уборкой мусора — не единственные, с которыми в последние недели сталкивается Петербург. Жители Северной столицы страдают от неубранного снега и скользких тротуаров, что уже привело к многочисленным травмам среди горожан.