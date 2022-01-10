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Придется брать дело в свои руки: Барецкий решил не дожидаться помощи властей Петербурга по уборке кладбищ от снега

Общество
Придется брать дело в свои руки: Барецкий решил не дожидаться помощи властей Петербурга по уборке кладбищ от снега
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Если на улицах Петербурга лежат горы неубранного снега, то на городских и областных кладбищах в этом отношении царит сущий ад. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

По словам ритуальщика, ситуация настолько плачевная, что ему приходится отправлять на уборку захоронений и подъездов к ним собственных сотрудников и даже самому брать в руки лопату.

«Ну а кто еще будет этим заниматься? — спрашивает шоумен. — Гастарбайтеры все уехали к себе, в теплые края, не будут они тут ноги морозить, а на сотрудниках из местных жителей администрации кладбищ экономят. Да и не хотят они заниматься снегом, честно вам скажу. Городские власти не помогают, а нам, ритуальщикам, надо как-то работать, похороны устраивать, делать так, чтобы люди могли к могилам подъехать. Вот и приходится чужие обязанности исполнять».

Впрочем, продолжил собеседник ФАН, он не жалуется на дополнительную нагрузку.

Придется брать дело в свои руки: Барецкий решил не дожидаться помощи властей Петербурга по уборке кладбищ
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Союз профессиональных ритуальных агентов справляется, — заверил президент организации. — Но таких, как мы, мало, а снега на кладбищах — много, и, чтобы с ним справиться, я создаю движение, которое будет набирать волонтеров и собирать пожертвования для ухода за кладбищами в Питере и вокруг него. Коль скоро руководителям этих скорбных мест и их кураторам из числа петербургских чиновников все равно, что там творится, придется брать дело в свои руки. Вчера убирали «Южное кладбище», видео сняли оттуда, сегодня вот Смоленское в порядок привели — там съемку не вели, оператор обморозил руки».

Ранее блогер-миллионник Илья Варламов рассказал, как Петербург «утопает в грязи». О неудовлетворительной уборке снега в Петербурге также высказывались многие известные артисты. Среди них Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Борис Галкин, Александр Семчев и другие.

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