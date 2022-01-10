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В Колпинском районе Петербурга с утра вышло всего семь снегоуборочных машин

Общество
В Колпинском районе Петербурга с утра вышло всего семь снегоуборочных машин
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Высота снежного покрова в Петербурге, согласно данным городской метеостанции на 10 января, впервые с начала зимы достигла 37 см. На этом фоне количество снегоуборочной техники в некоторых районах, по сравнению с другими, оказалось минимальное. Подробнее — в материале ФАН.

По данным онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, утром 10 января на дорогах города задействовано 438 транспортных единиц. Самое наименьшее количество уборочной техники — в Колпинском (семь единиц) и Кронштадтском (восемь) районах. Основная масса машин сосредоточена в Курортном и Красносельском районах.

Ранее вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий заявил, что коммунальные службы Петербурга работают в авральном режиме. Он сообщил, что на усиленный режим работы перешли и дорожные предприятия, было увеличено количество техники, которая «круглосуточно расчищает и прометает улицы». Повелий пообещал, что порядок в городе наведут до наступления холодов.

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация ранее сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе. Напомним, что ранее Александр Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.

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Все новости / Общество / В Колпинском районе Петербурга с утра вышло всего семь снегоуборочных машин
петербург снег
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