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Бизнес Петербурга протестует против непоследовательной политики с QR-кодами на фоне отказа в поддержке

Общество
Бизнес Петербурга протестует против непоследовательной политики с QR-кодами на фоне отказа в поддержке
Федеральное агентство новостей  / 

Бизнесмены Санкт-Петербурга, а также горожане недовольны непоследовательной политикой городских властей в отношении QR-кодов, введенных со 2 января 2022 года для посещения заведений общепита и непродовольственных магазинов. О своем недовольстве рассказывают, в частности, сотрудники и владельцы кафе и ресторанов, особенно небольших. Так, корреспондент ФАН побеседовал с владелицей небольшого кафе-столовой в историческом центре Петербурга, и женщина рассказала, как нелепо выглядит на практике вся затея с QR-кодами.

«Понимаете, я не против прививок от COVID-19, сама привита, и все мои сотрудники тоже, — объяснила владелица кафе. — Я даже не против QR-кодов, но то, как нелепо это введено, делает всю затею бессмысленной. Я сама стою на раздаче и на кассе и, прежде чем начать наливать супчик и класть на тарелку котлетку (у нас столовская подача), начинаю проверять эти самые коды.

Люди уже всласть потолкались, подышали друг на друга, и только в этот момент им — хлоп: а где ваш QR-код? Так что часть посетителей, которых во время каникул было немало, именно на этом рубеже отсеивается, а уже взятые ими салаты и компоты изымаются и вновь возвращаются на раздачу. А я, проверив коды и запросив паспорта, теми же руками продолжаю выдачу. Такая вот «странная» защита от коронавируса. Держать цербера на входе в кафе у меня нет возможности, да и никто меня не обязывал это делать».

Бизнес Петербурга протестует против непоследовательной политики с QR-кодами на фоне отказе в поддержке
Федеральное агентство новостей /

«Пусть проверяющих выделяют те, кто придумал эти правила. А в целом могу сказать одно: очень непоследовательная политика», — подчеркнула владелица кафе.

Ранее стало известно, что по призыву ресторатора Александра Коновалова в Петербурге к бойкоту QR-кодов присоединилось 69 организаций. К «цифровому сопротивлению» Коновалов призвал в своем Instagram, к протесту присоединились некоторые бары и рестораны, а также другие учреждения.

Подписчики Коновалова в соцсетях в большинстве поддержали его инициативу, в первую очередь в связи с тем, что затея с QR-кодами людям показалась непродуманной, а ее применение — плохо организованным. Кроме того, Александр Коновалов в своем Instagram несколько раз подверг критике губернатора Петербурга Александра Беглова за ситуацию с QR-кодами.

Как пишет издание «Блокнот», петербургские бизнесмены недовольны не только введением QR-кодов, но и тем, что на фоне их убытков городские власти не оказывают малому и среднему бизнесу хоть сколько-нибудь значимой поддержки, а только штрафуют. В частности, заведениям, которые решили бойкотировать проверку QR-кодов, уже пригрозили закрытием, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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общепит рестораторы qr-коды бизнес петербурга
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