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В Петербурге ушел из жизни музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов

Общество
В Петербурге ушел из жизни музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов
Prt Scr youtube.com  /  HarshNoiseWall

Санкт-Петербург, 9 января. Скончался музыкант Александр Лебедев-Фронтов. Ему было 62 года. О печальной новости в Facebook сообщил его коллега и организатор джазовых фестивалей Иннокентий Волкоморов.

Причиной смерти стал инфаркт. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

Лебедев-Фронтов родился 26 августа 1960 года в Петербурге. Всю свою жизнь он занимался музыкой. Александр был одним из основоположников в России таких жанров, как нойз и индастриал. Помимо этого, он является создателем Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21) на Пушкинской улице. Параллельно с основной деятельностью петербуржец рисовал картины в стилях графики и коллажа.

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петербург музыкант художник александр лебедев-фронтов
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