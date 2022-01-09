В Петербурге ушел из жизни музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов

Санкт-Петербург, 9 января. Скончался музыкант Александр Лебедев-Фронтов. Ему было 62 года. О печальной новости в Facebook сообщил его коллега и организатор джазовых фестивалей Иннокентий Волкоморов.

Причиной смерти стал инфаркт. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

Лебедев-Фронтов родился 26 августа 1960 года в Петербурге. Всю свою жизнь он занимался музыкой. Александр был одним из основоположников в России таких жанров, как нойз и индастриал. Помимо этого, он является создателем Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21) на Пушкинской улице. Параллельно с основной деятельностью петербуржец рисовал картины в стилях графики и коллажа.