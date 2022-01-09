Помойки, голодные кошки и голуби: к чему привел мусорный коллапс в Петербурге

Петербургским чиновникам пора наконец поинтересоваться тем, как вывоз бытового мусора организован в европейских странах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Вуколов.

На его взгляд, вывоз отходов налажен за рубежом гораздо лучше, в том числе потому, что для граждан там это представляет собой услугу, сродни оплате проезда в метро.

«В каком-нибудь итальянском захолустье мусор по-другому собирают, и посмотрите на наши помойки. Ну что тут удивляться. Весь мир уже давно перешел на раздельный сбор мусора. За это деньги берут: ты приходишь к ящику с магнитной карточкой, на которой оплачен абонемент на пользование контейнером, либо используешь банковскую карту. Раз — все! Там все чистенько, аккуратно. Все вовремя вывозят. Но этим люди занимаются, а у нас, наверное, деньги выделяются, а куда они уходят, я не знаю», — рассказал актер.

кадр из фильма «Чужой район-3» /

Игорь Вуколов также отметил, что, на его взгляд, активнее знакомиться с организацией быта в других странах стоит и рядовым петербуржцам, чтобы они имели возможность сравнить.

«Мы все привыкли, принюхались, поэтому, что тут удивляться. Все мы видим наши помойки, голодных кошек и голубей, которые там пасутся. Другого-то ничего не видим. Мусор, наверное, пропадет каким-то образом. Половину растащат, половина как-то улежится», — подытожил телеведущий.

Ранее актер Игорь Скляр в беседе с ФАН рассказал, как на нем отразился мусорный коллапс в Петербурге. По словам артиста, с 1 января ему приходится таскать мусорные мешки по округе и искать контейнеры.