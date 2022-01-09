Нужна полная замена магистралей: массовые прорывы труб в Петербурге стали обыденностью

Когда наступает зима, главную российскую беду — дороги, сменяет другая напасть: в Петербурге рвутся трубы. И с началом отопительного сезона в Северной столице параллельно сразу стартует другой сезон — аварийный. Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге Алла Бредец считает, что если власти срочно не изменят бюджетную политику в отношении ЖКХ и в целом не модернизируют подход к отрасли, то в ближайшее время Петербург ждет «магистральный» кризис. Свою позицию специалист Бредец высказала в беседе с ФАН.

«Причина этих аварийных ситуаций не меняется из года в год. Она одна и та же. Это высокая степень износа инженерных коммуникаций. Все магистральные сети в Санкт-Петербурге давно не обследовались, и не проводился комплексный мониторинг в связи с недофинансированием и невыделением средств. В большинстве своем сети принадлежат городу, а ресурсоснабжающие организации берут на себя ответственность по определенной замене тех участков, которые являются их балансовой принадлежностью. Поэтому, к великому несчастью петербуржцев, в основном проводятся только аварийные работы. Там, где происходит разрыв, там сразу пытаются произвести какие-то локационные работы и восстановить теплоснабжение», — подробно объяснила собеседница ФАН.

Алла Бредец уверена, что страдать от коммунальной аварии на тепломагистралях скоро будут и жители новых районов.

gptek.spb.ru / ГУП ТЭК

«В новых районах, это мое мнение, год от года будет ситуация только хуже. Потому что нагрузка со строительством новых домов на существующую инфраструктуру очень возрастает. И при проведении строительных работ идет подключение уже к имеющимся сетям, а эти сети не меняются, и технически не предусматривается их модернизация. И поэтому мы имеем такие коллапсы», — отметила Бредец.

При этом она подчеркнула, что категорически не согласна с экспертами, которые списывают столь высокую аварийность на климатические особенности Петербурга.

pskovgorod.ru / Пресс-служба администрации Пскова

«Любят у нас эксперты все списывать на климатические условия, постоянные температурные качели — резкий переход с плюса на минус, но мне кажется, что это все причины косвенные. Просто необходимо не проведение аварийных работ, именно полная замена магистралей. Для этого требуются деньги, которых в бюджете Санкт-Петербурга не предусмотрено», — заявила руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге.

Алла Бредец считает, что изменить ситуацию к лучшему можно. Правда, для этого «хозяин» города должен превратиться в хозяйственника.

«Должен быть единый хозяин, и это губернатор. Он должен выбивать деньги у центра, просить эти средства для своих горожан и не стесняться. Но и должен как-то контролировать ресурсоснабжающие организации, чтобы они не только аварийные работы выполняли, но и выполняли те обещания, которые ими были даны несколько лет назад», — подвела итог беседы Бредец.

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Накануне коммунальная авария случилась во дворе дома 23 на улице 14-я линия Васильевского острова. В результате кипяток разлился на площади 15 кв. м. В настоящее время на месте прорыва работают аварийно-спасательные службы. Коммунальщики выставили ограждение на участке. В этот же день петербуржцы рассказывали о десяти других авариях на трубопроводе, которые произошли за сутки в Василеостровском, Приморском, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском и Красногвардейском районах города.