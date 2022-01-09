Таскаем мешки, ищем контейнеры: актер Скляр рассказал, как на нем отразился мусорный коллапс в Петербурге

С началом нового года многие жители Петербурга столкнулись с мусорным коллапсом. К сожалению, исключением не стал и советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант, народный артист РФ Игорь Скляр. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

По словам собеседника, проблемы начались сразу же с наступлением первого дня после новогодней ночи.

«У меня дом в Павловске. Раньше два раза в неделю выставляли мусор — машина забирала. Сейчас это отменили. С 1 января это началось. Приходится самим таскать мешки в какие-то контейнеры, искать их», — рассказал актер.

Игорь Скляр также отметил, что эти перемены коснулись всех жителей, еще недавно не подозревавших о грядущих неприятностях.

«Все с этим сталкиваются — целые кварталы, районы, частный сектор», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

В завершение он добавил, что в сложившейся ситуации, на его взгляд, остается припомнить разве что более тяжелые периоды жизни, дабы справиться с проблемами дней нынешних.

«Мне 64 года. Я видел времена гораздо хуже. Пусть это будет самая большая беда в моей жизни», — подытожил народный артист РФ.

Ранее актриса Наталья Данилова в беседе с ФАН рассказала, что из-за скопившегося мусора к контейнерам в ее дворе нельзя подойти без приступа рвоты. По ее мнению, необходимо призвать к ответственности людей, чья недобросовестная работа в этой сфере приводит к таким ситуациям.