Превращение в провинцию: как снежная зима «убивает» привлекательный Петербург

В таком состоянии, как сейчас, Петербург вряд ли может принимать гостей и проводить крупные мероприятия, считает общественный деятель, писательница и экс-депутат Законодательного собрания города Елена Бабич. Своим мнением она поделилась в беседе с ФАН.

С наступлением нового года привычные для Северной столицы проблемы не исчезли. Обильный снегопад вновь накрывает его улицы снегом, которые пока не успели очистить от неровной наледи. Причем картина «благоустройства» похожа во многих районах, и даже туристически привлекательный центр города — не исключение.

«В таком состоянии, в каком находится сейчас город, приглашать вообще кого-либо сюда стыдно. Стыдно-то перед собственными гражданами, ведь ходить невозможно. Я шла со спектакля из Мариинки, и у меня на глазах столько людей упало — чуть ли не на четвереньках ползла. Погода пограничная: то плюс, то минус, и сразу все покрывается коркой льда, все в этих кочках, просто невозможно пробираться по городу. Уже не знаю, как надо не любить свой город и не уважать его жителей, о каких гостях тут говорить», — делится Елена Бабич.

Невские Новости / Карина Зварич

Новогодние праздники, как известно, — пора туристическая, когда в город на Неве приезжает большое количество туристов. Не будет преувеличением сказать, что для многих из них визит стал разочаровывающим, ведь Петербург даже не смогли достойно украсить к празднику. По признанию собеседницы издания, даже старые декорации, что повторялись из года в год, были куда удачнее, чем иллюминация, которую развесили на Невском проспекте в этот раз. Как такового праздника у нас и не было, констатирует Елена Бабич.

«Наш город реально теряет лицо культурной столицы. Просто превращается даже хуже, чем в провинцию. Я очень много езжу по стране, но такого удручающего состояния, как в Петербурге, нигде не видела. В Сибири зимой была — прекрасно все убрано, хотя там и снега много, и морозы. Но там не посыпают [дороги] солью, можно ходить даже в валенках», — резюмировала общественный деятель.

ПолитРоссия /

Ранее ФАН сообщал, чем запомнились подходящие к концу январские выходные. По признанию одной из гостей Петербурга, в новогодней поездке ей запомнились толпы людей без масок, неубранные сугробы и очереди в общественных пространствах из-за введения QR-кодов.