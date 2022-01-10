В Ленобласти зимние дороги и дворы чище, чем в «культурном» Петербурге

Зима в Петербург всегда приходит «неожиданно», и ничего нового в этом году, к сожалению, нет, убежден политтехнолог Сергей Наумов. Своим мнением о качестве зимней уборки в городе он поделился в комментарии для ФАН.

С начала декабря в Северной столице наблюдается снежный коллапс, пришедший с первыми зимними осадками. Качество уборки дворов и улиц при этом оставляет желать лучшего: сами петербуржцы жалуются, что сугробы, наледь и сосульки почти не исчезают с лица города.

«К сожалению, проблемы с уборкой города мы наблюдаем уже лет 15, ничего нового здесь нет. Зима всегда приходит в Северную столицу «неожиданно»: осенью демонстрация готовности техники к зиме, потом проблемы с уборкой. Посмотрите на ту же Ленобласть — там зимняя уборка близка к идеальной, по крайней мере, если говорить о приграничных с городом районах. В пять утра дворы и улицы расчищены от снега, а у подъездов стоят украшенные новогодние елки. Это вопрос к управляющим компаниям прежде всего. Одни управляющие компании работают хорошо, другие для галочки», — говорит Сергей Наумов.

Невские Новости / Тильда Котлинская

По туристической привлекательности города такой уровень зимнего благоустройства вряд ли ударит, считает собеседник издания. Зима есть зима, и снежные заносы накрывают не только Петербург, но и другие города с похожим климатом.

«Это никак не ударит по репутации Петербурга, этой проблеме уже десятки лет. И в Европе каждый год снежный коллапс. Проблема не столько в уборке, сколько в подходе к ней: соль и песок, и все равно гололед. В скандинавских странах используют гранитную крошку, ведь то еще и вопрос экологии», — подытоживает политтехнолог.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее публицист и политический аналитик Юрий Голубь высказался о том, какой урон репутации города приносят неубранные сугробы и сосульки. По его мнению, новости о травмах из-за сосулек и гололедицы не служат хорошей туристической рекламой для города на Неве.