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Итальянец украл у петербургского ресторатора сейф с 1,2 млн рублей

Происшествия
Итальянец украл у петербургского ресторатора сейф с 1,2 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 9 января. Владелец одного из пабов Петербурга обратился в полицию с заявлением на малознакомого ему гражданина Италии, который якобы украл из квартиры ресторатора сейф с 1,2 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску иностранца, сообщает источник ФАН в полиции.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице Мытнинская. По словам хозяина питейного заведения, мужчина пришел к нему домой и похитил деньги вместе с сейфом.

Оперативно-следственная группа прибыла на место происшествия сразу после обращения заявителя и обследовала квартиру на предмет улик. Отмечается, что жилище пострадавшего не оборудовано охранной сигнализацией, камер видеонаблюдения в помещении и местах общего пользования также нет.

В настоящий момент составлен фоторобот преступника, который распространили по отделениям полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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