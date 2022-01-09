Итальянец украл у петербургского ресторатора сейф с 1,2 млн рублей

Санкт-Петербург, 9 января. Владелец одного из пабов Петербурга обратился в полицию с заявлением на малознакомого ему гражданина Италии, который якобы украл из квартиры ресторатора сейф с 1,2 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску иностранца, сообщает источник ФАН в полиции.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице Мытнинская. По словам хозяина питейного заведения, мужчина пришел к нему домой и похитил деньги вместе с сейфом.

Оперативно-следственная группа прибыла на место происшествия сразу после обращения заявителя и обследовала квартиру на предмет улик. Отмечается, что жилище пострадавшего не оборудовано охранной сигнализацией, камер видеонаблюдения в помещении и местах общего пользования также нет.

В настоящий момент составлен фоторобот преступника, который распространили по отделениям полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.