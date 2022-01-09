Какой-то бардак: москвичи сравнили уборку снега в Петербурге и в столице

Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранные тротуары, гололед и снежные кучи во дворах и вдоль автомобильных дорог. К претензиям местных присоединились и гости Северной столицы. В беседе с ФАН возмущением поделились москвичи, приехавшие в Петербург на каникулы. Например, Ольга П. назвала петербургских коммунальщиков «халтурщиками».

«Как бы снег ни радовал нас, когда его просто не убирают, это дискомфорт. Вы извините, но у вас тут всюду пройти невозможно. Удивительно, но я думаю не о красоте архитектурных сооружений, а о том, как бы вновь не упасть. Загремела прямо на Невском [проспекте] четыре раза за один день. Причем пару раз не по своей вине, а потому что меня сбили. Невский — многолюдный, и если падает в толпе один, то все остальные, как кегли или фишки домино, друг друга валят. Что у вас в Петербурге творится — это кошмар! Наш [мэр] Сергей Семенович Собянин никогда бы нашу любимую Москву до такого состояния не довел. Делаю вывод, что ваши власти и коммунальщики просто халтурят», — заявила москвичка Ольга П.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Некачественная уборка снега не только вызвала недоумение, но и испортила впечатление о Петербурге и у москвича Игната С. Молодой человек признался, что зимой в культурную столицу больше не приедет.

«У нас в Москве есть службы, которые убирают снег оперативно и качественно. Потому что они знают, что, если что, то им всем по шапке прилетит, видимо, поэтому все отработано и поставлено на поток. В Петербурге же какой-то бардак. Судя по тому, что рассказывают местные, снег лежит с конца ноября, и всем профильным службам просто до фени, прошу простить меня за такое выражение. Из-за этих снежных масс ни машину не припарковать, ни пройти. Подчеркну, что в моем городе такая ситуация невозможна в принципе», — возмутился Игнат С.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Другого жителя Москвы — Владимира В. удивили горы снега на газонах.

«Сам работаю в коммунальной сфере. Поэтому точно знаю, что снег должен всегда вывозиться, а не оставаться до весны на газонах. Если сугробы не убираются своевременно — это нарушение, нужно жаловаться. Я гость Петербурга, и у меня масса вопросов, а что уж говорить о местных жителях. Искренне им сочувствую, что вынуждены существовать в таких условиях», — отметил Владимир В.

Накануне петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию «позором и показухой». Ведь новый 2022 год наступил, а старые проблемы в Северной столице остались. Зимние праздники жители Санкт-Петербурга и туристы встретили с огромными сугробами неубранного снега на улице, грязью и гололедицей.