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Отбитая спина и новогодние праздники в кровати: обледенелые тротуары Петербурга опасны для жителей

Общество
Отбитая спина и новогодние праздники в кровати: обледенелые тротуары Петербурга опасны для жителей
flickr.com  / 

Огрехи коммунальщиков в уборке снега и наледи с улиц Петербурга приводят к тому, что по улицам города стало попросту опасно передвигаться. В беседе с ФАН своей историей поделился один из пострадавших жителей Северной столицы Максим М.

Собеседник рассказал, что доехал до станции метро «Автово», где на выходе из подземного перехода упал и получил ушиб из-за гололеда.

«Поднялся по ступенькам. Иду к автобусной остановке. Я в детстве поскользнулся и сломал ногу, поэтому с тех пор хожу аккуратно. В последнее же время улицы совсем плохо убирают, так что и в этот раз шел не спеша. Потом даже понять ничего не успел. Просто ни с того ни с сего подлетел на месте. Словно оказался подвешенным в воздухе. Только длилось это одно мгновение, потом удар спиной о землю. Это было не просто больно. Боль была только началом», — рассказывает петербуржец.

По его словам, первое время он не мог даже пошевелиться.

«Наверняка так многие в детстве делали — били друг друга в солнечное сплетение ради этого странного состояния после удара, когда не можешь дышать. Тогда это казалось забавным. Вот и в этот вечер после падения случилось то же самое: лежу, пытаюсь понять, что случилось, и вдруг осознаю, что не могу дышать. Не знаю, сколько лежал. Помню только, что телу холодно на льду, а я даже думать не могу о том, чтобы встать. Пытаюсь начать дышать. Только ртом пытаюсь хоть немного воздуха вдохнуть», — поведал Максим М.

Отбитая спина и новогодние праздники в кровати: обледенелые тротуары Петербурга опасны для жителей
Невские Новости / Дарья Зуева

Он также припомнил, что, пока лежал на льду, один из неравнодушных прохожих попытался оказать помощь — направился к нему, но за пару метров тоже упал и, поднявшись, ушел подобру-поздорову. Можно ли его винить в этом? Конечно, же нет. Это не его долг, да так и вообще не должно случаться. Если и нужно указывать на чью-то обязанность, то необходимо вспомнить сотрудников коммунальных служб и всех, кого город содержит на бюджетные деньги, ожидая, что они будут очищать улицы от снега и наледи.

После того происшествия свои выходные петербуржец провел в кровати, залечивая ушиб и ноющие от боли ребра. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что понимает — ему еще повезло. Вопрос в том, сколько жителей города пострадало куда серьезнее, и кто за это должен отвечать.

Ранее актер Сергей Кузнецов в беседе с ФАН указал на недостаточное количество коммунальщиков на улицах Северной столицы. Тем временем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляет о якобы активной работе по очистке города от снега.

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