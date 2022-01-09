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Рейс из Петербурга улетел в Шарм-эш-Шейх после многочасовой задержки
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Рейс из Петербурга улетел в Шарм-эш-Шейх после многочасовой задержки

  /   Обновлено: 09 января 2022 01:42
Происшествия
Рейс из Петербурга улетел в Шарм-эш-Шейх после многочасовой задержки
pxhere.com

Санкт-Петербург, 9 января. Пассажиры петербургского аэропорта Пулково вылетели в египетский Шарм-эш-Шейх. Самолет отправился из воздушной гавани в 00:47 воскресенья.

Некоторые граждане были вынуждены провести в аэропорту почти сутки, поскольку приехали заранее. Изначально рейс должен был вылететь еще накануне рано утром. Позднее его несколько раз переносили на 20:00 субботы, а также на 00:20, 00:40 и 01:00 воскресенья.

Проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air проводит Санкт-Петербургская прокуратура. Перенос вылета борта с 336 пассажирами был перенесен из-за технической неисправности. Людям, которым пришлось провести в Пулково много часов, предоставили еду и напитки.

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петербург египет пулково рейс шарм-эш-шейх
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