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Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа

Общество
Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа
Невские Новости  /  Сергей Борода

В Санкт-Петербурге плохо организована уборка мусора, можно сказать, что об интересах петербуржцев и их комфортной жизни власти города сейчас мало заботятся. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

С Нового года в Петербурге стартовала мусорная реформа, согласно которой «Невский экологический оператор», ответственный за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), будет привлекаться к административной ответственности в случае нарушения графика вывоза отходов, режима обеспечения населения коммунальными услугами по вывозу ТКО.

Судя по многочисленным жалобам жителей Северной столицы, которые на протяжении всех новогодних и рождественских каникул буквально тонули в горах мусорных пакетов, нововведение работает неэффективно.

Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что мусорная реформа, которая идет сейчас по всей России, подразумевает под собой изменения и в работе соответствующих служб и предприятий, и в обращении с мусором обычных граждан.

«На изменения выделены большие средства, претендентами на которые становятся не только вполне добросовестные компании, но и нечистоплотные сообщества. Во многих городах мира мусорная отрасль вообще попала под контроль мафиозных структур, что показывает ее крайнюю привлекательность для различных злоупотреблений», — сказал он.

Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа
Невские Новости / Дарья Зуева

Кроме того, Простаков заявил, что Петербург — одна из самых привлекательных площадок для любых работающих с мусором структур, так как город является вторым после Москвы мегаполисом в России.

«Кроме плохой организации работ по уборке мусора в городе, которая лежит на поверхности в качестве причин всех затруднений, можно пробовать найти и скрытые механизмы крайне тревожной ситуации. Возможно, они кроются в конкуренции за право распоряжаться в будущем мусорной отраслью Санкт-Петербурга. А в проигрыше от действий властей и коммунальщиков сейчас горожане, о чьих интересах в мегаполисе мало кто сейчас заботится», — заключил он.

Выделены деньги, а толку нет: почему в Петербурге не работает мусорная реформа
Невские Новости / Тильда Котлинская

С введением мусорной реформы услуга по вывозу мусора из разряда жилищных перешла в разряд коммунальных. Реформа была принята с целью усиления контроля за перемещением твердых коммунальных отходов — недопущения их поступления на несанкционированные свалки, увеличения доли отходов, направляемых на переработку, возвращения их в экономику в качестве вторсырья.

Ранее жители Санкт-Петербурга выразили возмущение по поводу неубранного мусора в городе. Горожане жалуются, что город во время новогодних праздников превратился в свалку.

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