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Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Северной столицы

Общество
Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Северной столицы
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Обильные снегопады, перепады температур и беспомощность коммунальщиков создали на улицах Петербурга «удивительную новогоднюю атмосферу». Кучи грязного снега на дорогах, наледь на тротуарах, ушибы и падения — далеко не все «прелести» зимнего города. Сверкающая иллюминация, роскошная елка в самом сердце культурной столицы и многое другое успели увидеть туристы и местные жители только мельком, ведь во время прогулки смотреть нужно под ноги.

Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Петербурга
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«А грязь по колено под ногами, а скользкие нечищеные тротуары, а фонтаны из-под колес проезжающих машин не сфотографировали? А зря! Я, пока по центру гуляла, например, только под ноги смотрела, чтобы не убиться. А потом еще три дня обувь сушила! Но спасибо, что рассказали, буду знать, что там было красиво!» — возмутилась петербурженка.

Жители культурной столицы то и дело отмечают рост несчастных случаев на дорогах: то сосульки, то гололед становятся причиной обращений граждан в травмпункты. С такой уборкой это и неудивительно. 

Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Петербурга
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«Ничего не чищено! Еле доползли к площади: под ногами — каша, у елки — наледь под снегом. Как можно не любить так свой город?! Зато елка неимоверно дорогая!» — удивляется подписчица одного из городских пабликов соцсети «Вконтакте».

Не только Невский проспект и Дворцовая площадь оказались подо льдом. Как отмечает петербуржец Роман, набережная реки Мойки, стрелка Васильевского острова также довольно опасны для передвижения.

Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Петербурга
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«Скользко везде: и на Мойке, и Дворцовая набережная и стрелка «Васьки» — везде лед… А Дворцовая площадь — само собой, там укладка камнем, вот и скользко», — отмечает мужчина.

Устав от беспредела и равнодушия властей города и коммунальщиков, местные жители с сарказмом советуют друг другу быть осторожными во время прогулок и одеваться соответствующе.

Как можно так не любить свой город: петербуржцы не понимают безразличия властей к судьбе Петербурга
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«Мне кажется, что по Петербургу надо передвигаться в костюмах химической защиты, альпинистских ботинках, памперсах и в касках. Желательно еще носить с собой мешочек с речным песком. Какой предмет и для какой цели, думаю, понятно всем», — рекомендует пользователь Сети.

Тем временем к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.

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