«Нет развития экономики»: аналитик рассказал, почему Петербург вынужден просить деньги у Москвы

В городском бюджете Санкт-Петербурга не хватает денежных средств из-за отсутствия экономического роста, поэтому приходится просить деньги у Москвы. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Накануне стало известно, что Санкт-Петербург получит сотни миллионов рублей из федерального бюджета, которые направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи горожанам и на оснащение сосудистых и онкоцентров. Постановление «Об одобрении проектов дополнительных соглашений» уже подписал губернатор Александр Беглов.

Дополнительно финансировать Петербург планируются с 2022 по 2024 год. Ежегодно на протяжении трех лет городу будут выделять по 353 млн рублей. Примечательно, что 3,5 млрд рублей, заложенных властями Санкт-Петербурга на каждый год, городу не хватает, из-за чего приходится просить деньги у Москвы.

Владимир Соловейчик в беседе с ФАН разделил проблему на две части. Он отметил, что субсидии и субвенции, которые будут получены на приобретение высокотехнологичного муниципального оборудования и прочих сопутствующих нужд из федерального бюджета для жителей, пациентов и больных нашего города, являются несомненным плюсом. По его словам, только с помощью федерального бюджета Петербург сможет приобрести необходимое оборудование и реализовать проект.

Федеральное агентство новостей /

Но обратная сторона медали заключается в том, что вторая столица России из-за нехватки денежных средств вынуждена просить помощь у Москвы, не имея способности справиться с проблемой самостоятельно.

«Бюджет нашего города в сравнении с Москвой существенно меньше, потому что значительная часть компаний, прежде всего предприятия-монополисты, федеральные компании и коммерческие банки, имеют свой юридический адрес в Москве, то есть платят налоги туда. Соответственно, бюджет Москвы за счет этого обстоятельства существенно больше других субъектов. На этом фоне наш город должен предпринимать определенные усилия, чтобы получать средства из федерального бюджета, потому что в городском их просто нет», — сказал он.

Политолог отметил, что в Петербурге не хватает денег из-за простоев в экономике.

«Экономическое развитие нашего города не столь динамично, как в других субъектах РФ, например в Татарстане, Башкортостане, в извечном конкуренте Петербурга — Москве. Есть определенные просчеты в экономической политике. Эта проблема достаточно давняя — еще с 90-х годов. Ситуация при текущей администрации не выправилась. Была также разрушена существовавшая в советские годы система подготовки кадров как по инженерным, так и по рабочим специальностям. Сейчас она немного восстанавливается, но с трудом. Были проблемы с заказами для предприятий петербургской промышленности: в 90-е годы значительная их часть была просто уничтожена приватизаторами», — пояснил экономический аналитик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Соловейчик подчеркнул, что если власти Петербурга не обратят должного внимания на экономические проблемы города, то культурная столица и дальше будет вынуждена просить финансовую помощь у федералов.

«Без преодолений этих последствий, естественно, экономического роста не будет, не будет налоговых поступлений в бюджет. Надо, конечно, преодолевать, прорывать этот замкнутый круг. Для этого требуется комплексная, целенаправленная политика, в частности, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, который сейчас занимается только введением QR-кодов в городе, отчего страдает бизнес. Нужно не QR-коды вводить, а заниматься экономическим развитием города. Контролирует городские комитеты администрация города, поэтому эффективность работы комитетов зависит от правительства города», — считает он.

Невские Новости / Сергей Борода

Администрация Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым уже не в первый раз обращается за помощью к Москве. Так, в мае 2021 года Смольный попросил столицу профинансировать строительство семи станций метрополитена. Власти города постоянно ссылаются на нехватку денежных средств и надеются на поддержку из федерального бюджета.

Ранее журналист и политолог Вадим Манукян заявил о неготовности Санкт-Петербурга принимать финал Лиги чемпионов в мае 2022 года. По его мнению, перед тем как принимать крупные спортивные мероприятия, власти Петербурга в первую очередь должны привести город в порядок.