Туристка поскользнулась на Дворцовой площади в Петербурге и оказалась в больнице

Пожилая туристка из Краснодарского края не смогла удержаться на ногах от красот величественного Санкт-Петербурга и оказалась в больнице. Однако опустим романтику.

Нынешней зимой Северная столица, как и всегда, принимает гостей со всех уголков страны. Многочисленные туристы и горожане отправляются в центр города, чтобы полюбоваться его новогодним убранством. Вот только гулять гражданам приходится крайне осторожно: на дорогах гололед, на обочинах — снег.

59-летняя южанка, прибывшая насладиться красотами Петербурга, получила травму от падения на Дворцовой площади. Как сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «Санкт-Петербург Live», гостья Северной столицы во время фотосессии поскользнулась. Сейчас дама находится в Мариинской больнице, ей диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени.

Это далеко не первый и, увы, вероятно, не последний случай, когда гости и жители города получают травмы на улицах Петербурга. А виной тому — халатность нынешних петербургских властей и коммунальщиков.

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«Бедная, как я сочувствую! В центре города такое безобразие, и уже не первый год! Такое ощущение, что властям наплевать. Само как-то растает или замерзнет. Позор!» — отмечает подписчица сообщества.

Несмотря на многочисленные призывы горожан к администрации, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, а новости о несчастных случаях появляются с регулярной периодичностью.

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«К стыду, их в этом году чрезвычайно много! Город теряет привлекательность и звание культурной столицы из-за неухоженности уже и центра, не говоря об окраинных территориях! Позор градоначальнику и его команде!» — сетует женщина.

Тем временем к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в Петербург вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.