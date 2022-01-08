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Политолог Простаков: Неудачная организация международных соревнований в Петербурге ударит по имиджу России

Общество
Политолог Простаков: Неудачная организация международных соревнований в Петербурге ударит по имиджу России
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

В случае провального проведения международных мероприятий в Санкт-Петербурге пострадает имидж России в целом. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

В последние годы Санкт-Петербург претендует не только на звание культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы нашей страны. В 2018 году в нем проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021 году Петербург стал единственным российским городом, принимающим перенесенный из-за коронавируса Евро-2020. В скором времени Северная столица вновь обратит на себя внимание многомиллионной международной аудитории.

В 2022 году в городе пройдут сразу два глобальных спортивных события — финал футбольной Лиги чемпионов и чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году Петербург должен принять мировое первенство по хоккею с шайбой и Гран-при России «Формулы-1». Мероприятий — масса, но пока что российский город не готов в короткие сроки принять настолько масштабные соревнования.

Политолог Простаков: неудачная организация международных соревнований в Петербурге ударит по имиджу России
pixabay.com /

По мнению политолога Сергея Простакова, проблемы с инфраструктурой в Санкт-Петербурге видны невооруженным глазом. По его словам, ситуация пока не катастрофическая, проблемы еще не стали необратимыми. Исправить все еще можно, в противном случае культурная столица рискует подпортить имидж России на мировой арене.

«Дисбаланс в развитии города, сложности с работой коммунальных, транспортных и других служб напрямую бьют по его имиджу, туристической привлекательности и в конечном счете по образу всей России в мире», — сказал он.

Простаков отметил, что Санкт-Петербург за короткое время стал по-настоящему спортивным городом, привлекающим мировые соревнования, но это может оказаться не на руку нашей стране в случае неудачной организации проведения этих мероприятий.

«Здесь будут проводиться масштабные спортивные события: от волейбольного и хоккейного чемпионатов мира до финала футбольной Лиги чемпионов и этапа Гран-при России «Формулы-1». Столь масштабные планы могут столкнуться с суровой реальностью в виде невозможности справиться с турпотоком на транспорте, нормально обслужить туристов и даже справиться с подготовкой спортивных объектов. Провал с проведением какого-либо мероприятия — спортивного, культурного или какого-либо другого — ударит и по российским планам проведения чего-то масштабного, а также амбициям страны в целом. Поэтому ответственность за провалы в работе властей может быть намного шире, чем проблемы отдельного города», — считает политолог.

Политолог Простаков: неудачная организация международных соревнований в Петербурге ударит по имиджу России
Невские Новости /

Ближайшее крупнейшее спортивное событие для Петербурга — это финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором 28 мая на «Газпром Арене» сойдутся две лучшие европейские футбольные команды. Ожидается, что в это время культурную столицу посетят тысячи иностранных туристов.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с предложением оказать помощь казахским фигуристам в подготовке к Олимпиаде в Пекине в связи с массовыми беспорядками в Казахстане. Школа фигурного катания ЦСКА собирается поддержать спортсменов, которые находятся в сложной ситуации из-за политической обстановки в стране.

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