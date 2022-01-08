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Политолог Елисеева: «Мусорный коллапс вызывает вопросы к системе управления Петербургом»

Общество
Политолог Елисеева: «Мусорный коллапс вызывает вопросы к системе управления Петербургом»
Невские Новости  /  Сергей Борода

Мусорный коллапс в Санкт-Петербурге вызывает вопросы ко всей системе управления городом. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась политолог Наталия Елисеева.

Собеседница издания отметила, что качество работы коммунальщиков Северной столицы уже давно оставляет желать лучшего.

«К сожалению, в Санкт-Петербурге дела в сфере ЖКХ с вывозом мусора, мягко говоря, обстоят не очень хорошо. Сначала мы это наблюдали в ситуации с уборкой снега, причем нас это не удивило, поскольку происходило не в первый раз, а на протяжении нескольких лет. Каждый раз снегопад — неожиданность», — сказала эксперт.

Наталия Елисеева также напомнила, что вывоз бытовых отходов не представляет собой некую непосильную задачу.

«Если же говорить о мусорном коллапсе, который сейчас происходит в Санкт-Петербурге, то это также связано с безалаберностью служб, которые за это отвечают. Здесь нужно разбираться с контрактами, подрядчиками. Понятно, что после праздников количество мусора увеличивается. Это бытовые моменты, тут нет ничего удивительного. Такая же ситуация в Москве. Вопрос в том, почему это опять стало неожиданностью, словно это впервые. Вероятно, позиция работников: «Как-нибудь поработаем. И так сойдет», — пояснила собеседница ФАН.

В Петербурге никто не отвечает за мусорный коллапс: политолог Елисеева
politexpert.net / Евгений Зайцев

В завершение она добавила, что такая тяжелая ситуация, на ее взгляд, указывает на некомпетентность властей Северной столицы.

«Здесь важен вопрос реакции на возникшую проблему. Как я понимаю, в Санкт-Петербурге реакция хромает. Это вопрос ко всей системе управления. В Москве подобные истории просто недопустимы. Если такое произойдет, полетят головы определенных людей. В Санкт-Петербурге же после таких коллапсов все остаются безнаказанными, словно-таки должно быть», — подытожила политолог.

Ранее актер Сергей Кузнецов в беседе с ФАН указал на недостаточное количество коммунальщиков на улицах Северной столицы. Тем временем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляет об активной работе по очистке города от снега.

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