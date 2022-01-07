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«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали беспределом ситуацию с уборкой мусора

Общество
«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали беспределом ситуацию с уборкой мусора
Невские Новости  /  Сергей Борода

Новый год пришел в Санкт-Петербург не только с горами снега, но и… мусора. Реформа, подразумевающая работу на территории Северной столицы единого регионального оператора, явно не устраивает горожан. Так, по их мнению, на данный момент компания «Невский экологический оператор» (НЭО), которой была передана ответственность за утилизацию отходов, лишь разводит крыс вокруг помоек и близлежащих жилых домов.

«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали «беспределом» ситуацию с уборкой мусора
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«Слуги народа, по всему городу мусор не вывозят! Хватит ерунду постить, займитесь своей работой — управлением городом. Зайдите в группу «Невского экологического оператора» и прочитайте, что мусор с 1 января везде крыс приманивает. Наравне с QR-кодами и абсолютно неубранными от снега улицами этот беспредел происходит на наши налоговые и квартплатные деньги. Мне кажется, при Валентине Матвиенко такого не было…» — обратилась петербурженка к администрации города.

На странице НЭО в соцсети «ВКонтакте» пишет и другая жительница культурной столицы, где, по ее словам, жалоб на работу регоператора не счесть.

«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали «беспределом» ситуацию с уборкой мусора
Pr Scr vk.com /

«Контейнерные чистые?! Зайдите на страничку НЭО, они только успевают от разъяренных жителей отмахиваться», — комментирует женщина.

Судя по заявлениям жителей из различных районов города, вывоз мусора прекратился 1 января. Как бы это комично ни звучало, но сама реформа с этого дня и стартовала.

«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали «беспределом» ситуацию с уборкой мусора
Pr Scr vk.com /

«Лучше скажите, мусор вывозить когда-нибудь собираются? С 1 января все завалено. Калининский район», — говорит петербурженка.

Расстраивает горожан печальная тенденция развития города. По их мнению, ситуация с культурной столицей России год от года становится только хуже.

«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали «беспределом» ситуацию с уборкой мусора
Pr Scr vk.com /

«Хочется про что-то хорошее написать, люблю наш город, но в последние годы лицо города стало неприбранным, неумытым. Стыдно перед гостями. Как говорил незабвенный Жванецкий: «Наверное, надо в консерватории что-то подправить», — печально отметила петербурженка.

Ранее блогер и урбанист Илья Варламов заявил, что состояние мусорных контейнерных площадок во дворах ряда городов РФ больше напоминает средневековье.

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