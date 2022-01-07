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«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города

Общество
«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города
Невские Новости  /  Сергей Борода

Жители Санкт-Петербурга вновь пожаловались на плохую работу коммунальных служб, которые некачественно очищают улицы от снега. Вместо того чтобы вывозить огромные снежные массы из города, коммунальщики активно сбрасывают грязный снег на газоны, которые причиняют вред окружающей среде и экологии города. К тому же когда все это начнет таять, улицы культурной столицы будут выглядеть не очень привлекательно.

Горожане жалуются, что коммунальщики складируют грязные массы снега на газоны, потому для них это удобно, ведь работа будет считаться выполненной. Только непонятно, куда смотрят администрация и губернатор Александр Беглов.

«ГУДП «Центр» складирует загрязненный снег с дорог на газоны и под деревья на 17 линии! Очень удобно: вывозить его никуда не нужно, а денежки освоены!» — возмущаются петербуржцы.

«Не вывозят от слова вообще, была маленькая кучка снега, сгребли побольше раз в пять. Можно заново отсчитывать срок вывоза? Последнее — вообще дичь, тупо сбрасывали на газон, ведь нужно будет вывозить! А газон не входит в их компетенцию! Так может, для скорости везде на газон скидывать и не париться с вывозом. Быстро и отчитаться можно: все дороги убраны!» — негодуют жители.

«Весь грязный снег с дорог скидывают на газоны с деревьями», — отмечают интернет-пользователи.

«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города
Невские Новости / Сергей Борода

«Надеюсь, сможет кто-то объяснить, почему вместо вывоза снега его тупо скидывают на газон?» — задаются вопросами горожане.

Кроме того, жители отмечают, что помимо неочищенного снега город погряз также в горах мусора.

«Подскажи, пожалуйста, когда в Калининском районе начнут чистить снег и убирать мусор? Помойки стоят наполненные с 31-го числа. В итоге превратили район в свалку. Вопрос в другом: за что мы платим деньги?» — спрашивают петербуржцы.

Проблема со снегом в Петербурге приобретает катастрофический характер также из-за частых изменений погоды, но местные коммунальные службы и администрация губернатора Александра Беглова, похоже, не отдают в этом отчет. Сначала город засыпает снегом, затем он продолжает активно таять, из-за чего возникают опасные для жизни сосульки и образуется непроходимая грязь, которая наносит жителям Северной столицы в том числе и материальный ущерб. После оттепели наступает похолодание, что превращает город в один огромный каток, затем гололедицу снова засыпает снегом. И так по кругу. Все это провоцирует огромные пробки, большое количество дорожно-транспортных происшествий и массу обращений горожан в травмпункты.

«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города
Невские Новости / Сергей Борода

Ранее сообщалось, что дороги Санкт-Петербурга в ночь на 7 января вновь оказались засыпаны снегом. Смольный во главе с Александром Бегловым за последнее время явно не улучшили ситуацию со снегоуборкой.

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