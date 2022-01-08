Жутко скользко: гололед превратил улицы Петербурга в катки

Нынешней зимой Санкт-Петербург радует гостей города и местных жителей поистине волшебной атмосферой. Как всегда, центром притяжения стало сердце культурной столицы: Невский проспект с его роскошным убранством и сияющая главная елка города на Дворцовой площади. Вот только увидеть все эти красоты гражданам крайне сложно из-за большого скопления людей, а местами и опасно из-за страшного гололеда.

«Я очень торопилась на встречу в Эрмитаж, думаю, быстренько добегу от метро. Не тут-то было. Люди вынуждены мелкими шажками передвигаться в обе стороны по Невскому проспекту. И даже не потому, что их много, а потому, что жутко скользко. Знаете что, уважаемые коммунальщики?! Центральная улица культурной столицы должна убираться, даже если у вас там рук не хватает. И видно же, что не убирали. Из-за теплой погоды эти маленькие сугробики по краям тротуаров превратились в маленькие ледяные горочки», — рассказала петербурженка Наталья.

Хоть и звучит выражение «маленькие ледяные горочки» безобидно, для пешеходов они представляют огромную опасность. Из-за большого скопления людей гражданам приходится идти прямо по ним, ведь, как известно, тротуары на Невском проспекте довольно узкие.

«Прямо передо мной поскользнулся мужчина и рухнул на тротуар. Конечно, он улыбался, видимо не сильно ударился и не придал этому значения. Но я стояла позади него и видела, насколько близок он был к опасности. Ему буквально пяти сантиметров не хватило, чтобы головой не наткнуться на угол основания каменной колонны. Это ему повезло, а сколько сотен человек проходят по Невскому в день?» — указывает на опасность местная жительница.

Гололед в Петербурге — бич не только тротуаров, но и проезжей части. Наледь все чаще становится причиной аварий на дорогах. К примеру, только за прошедшие сутки зафиксировали 261 ДТП, в результате которых пострадали девять человек.