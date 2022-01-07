Автомобилисты вынуждены рисковать жизнями из-за нечищеных от снега дорог в Петербурге

Новый год в Петербург пришел не только сказочными снежными ландшафтами и по-настоящему зимним морозом. Помимо чудной романтики, жители Северной столицы ощутили на себе все «прелести» коммунального беспредела: горы грязного снега на обочинах дорог, гололед, на проезжей части колеи и снежная каша, да такая, что водителям страшно садиться за руль и выезжать в город.

«Снег не убран. От слова совсем. Если вам повезло выехать со двора, то впереди вас ждет настоящая «дорога смерти». Покров проезжей части сантиметров 10-15. Конечно, застрять, наверное, не застрянешь, но скользко, да еще и тормозной путь увеличивается. А это чревато», — рассказывает житель Приморского района близ Комендантского проспекта.

А житель Богатырского проспекта и вовсе чуть не попал в аварию по дороге в магазин. И авария, по его словам, была бы не шуточной, ведь на пути его легковушки возникла «газель».

«Еду медленно, как и все, дорога вся в снегу. Подъезжаю к перекрестку, я даже не сразу понял, как получилось, передо мной «газель» начала разворот. Я резко по тормозам, а сам чувствую, что продолжаю ехать. И такое приятное снежное скольжение под колесами с зимней резиной, а у самого от этого приятного скольжения аж дух захватило», — рассказывает водитель.

Ранее жители района близ озера Долгое рассказали, как добирались до места, где традиционно пускают новогодние салюты. Там тяжелее всего пришлось водителям и таксистам. Как отметили сами автомобилисты, если по главной дороге еще можно проехать, то сворачивать на близлежащие улочки просто опасно.