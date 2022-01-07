Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе

Новый год пришел в Петербург с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский региональный оператор» (НЭО). Однако нововведение радует не всех. Петербуржцы из разных районов Северной столицы отмечают во дворах огромные кучи мусора. Картина больше напоминает «средневековье».

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«Не вывозят контейнеры раздельного сбора. У нас все завалено — и картон, и пластик, и стекло», — указывает на качество уборки мусора петербурженка в Сети.

Мусорная реформа, кроме всего прочего, подразумевает под собой и раздельный сбор отходов — сортировку. Однако, по всей видимости, знают об этом не все, в том числе дворники.

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«Сегодня увидели, как дворник вывалил весь ПЭТ из контейнера (был переполнен уже больше недели) и скидывает его в общий бак. Подошли к нему, он сказал, что начальство приказало. Звонили по номеру, указанному на контейнере, там ответили, что все нормально, это все равно все потом будет сортироваться, особого смысла разделять мусор дома нет. Московский район», — отмечают жители.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в других районах города.

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«У нас раздельный сбор во дворе, контейнеры свободны для сбора мусора (Чудновского, 12, правый берег Невы, близ Ледового). Но обычный контейнер для бытового мусора, куда сваливают все что попало, стоит переполненный, рядом — куча пакетов с мусором. Не вывозят совсем! С 1 января…» — сетуют петербуржцы.

Подобных возмущенных реплик на просторах интернета в различных социальных пабликах можно встретить бесчисленное множество. Глядя на замечания петербуржцев, волей-неволей задумываешься, быть может, чиновники поспешили с введением мусорной реформы.