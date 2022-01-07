Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 12:51
12:49
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут потерять любимого в 2022 году
12:48
Шоу-бизнес
Шесть известных российских пар станут родителями в 2022 году
12:46
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Казахстане
12:45
Шоу-бизнес
Авраам Руссо готовится к сложной операции в США
12:44
Армия
Парламент Таджикистана одобрил участие миротворцев в миссии ОДКБ в Казахстане
12:43
Политика
Президент Казахстана Токаев намерен предложить план реформ
12:42
Общество
Роль семьи и веры в воспитании российских детей обсудят в медиацентре «Патриот»
12:34
Политика
Бывший президент США Картер признал упадок американской демократии
12:31
Происшествия
Силовики ликвидировали одного из штурмующих СИЗО в Талдыкоргане
12:28
Происшествия
Ситуация в казахстанском Актау улучшилась по сравнению с 6 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе

Общество
Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе
ПолитРоссия  / 

Новый год пришел в Петербург с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский региональный оператор» (НЭО). Однако нововведение радует не всех. Петербуржцы из разных районов Северной столицы отмечают во дворах огромные кучи мусора. Картина больше напоминает «средневековье».

Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе
Pr Scr vk.com /

«Не вывозят контейнеры раздельного сбора. У нас все завалено — и картон, и пластик, и стекло», — указывает на качество уборки мусора петербурженка в Сети.

Мусорная реформа, кроме всего прочего, подразумевает под собой и раздельный сбор отходов — сортировку. Однако, по всей видимости, знают об этом не все, в том числе дворники.

Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе
Pr Scr vk.com /

«Сегодня увидели, как дворник вывалил весь ПЭТ из контейнера (был переполнен уже больше недели) и скидывает его в общий бак. Подошли к нему, он сказал, что начальство приказало. Звонили по номеру, указанному на контейнере, там ответили, что все нормально, это все равно все потом будет сортироваться, особого смысла разделять мусор дома нет. Московский район», — отмечают жители.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в других районах города.

Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе
Pr Scr vk.com /

«У нас раздельный сбор во дворе, контейнеры свободны для сбора мусора (Чудновского, 12, правый берег Невы, близ Ледового). Но обычный контейнер для бытового мусора, куда сваливают все что попало, стоит переполненный, рядом — куча пакетов с мусором. Не вывозят совсем! С 1 января…» — сетуют петербуржцы.

Подобных возмущенных реплик на просторах интернета в различных социальных пабликах можно встретить бесчисленное множество. Глядя на замечания петербуржцев, волей-неволей задумываешься, быть может, чиновники поспешили с введением мусорной реформы.  

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жалобы не помогают: петербуржцы бьют тревогу из-за плохой уборки мусора в городе
санкт-петербург мусор мусорная реформа
Комментировать