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Как Петербург теряет свой статус международной площадки и туристического центра

Общество
Как Петербург теряет свой статус международной площадки и туристического центра
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Петербургу очень опасно терять позиционирование как площадки для крупных международных встреч. А после окончания нынешней зимы такое вполне возможно. Такой точкой зрения в беседе с ФАН поделилась доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

Сегодня многим жителям города, как и его гостям, очевидны проблемы благоустройства, которые вскрыли наступление зимы и новогодние праздники. Мусорный коллапс и недобросовестная чистка улиц от снега — пожалуй, главные вещи, вызывающие недовольство. В таких условиях культурная столица не только теряет очки в туристическом рейтинге, но и в целом не справляется с территориальным позиционированием.

«Территориальное позиционирование города, бренд территории крайне важен, особенно в современной повестке дня, когда города конкурируют между собой не только за экономическую составляющую, но и за ту привлекательность, которую они могут дать своей территории для туристов, жителей, с точки зрения международной повестки. Например, Петербургу было бы актуально участвовать в контексте зеленого перехода, той парадигмы, которая наметилась в мире на сегодняшний день. И это связано не только с выработкой Парижского соглашения, но и с тем, что наш город изначально был площадкой для многочисленных саммитов, встреч, и очень глупо и даже опасно терять именно это позиционирование Санкт-Петербурга, который обладает всеми площадками, всеми возможностями, территориями и прочими составляющими факторами», — говорит Ольга Дегтярева.

Как Петербург теряет свой статус международной площадки и туристического центра
Невские Новости / Дарья Зуева

Пока что вместо развития в этом контексте петербуржцы наблюдают проблемы, которым уже с десяток лет. Беспорядок на улицах и во дворах, знаменитые сосульки на крышах — новогодние праздники, как ни странно, только вскрывают такие проблемы, уверена политолог. Конечно, когда не выходит справиться даже с этим, становится не до разработки и реализации концепции бренда территории.

«На сегодняшний день очень много примеров городов, которые умело справляются с этой задачей. Относительно Петербурга крайне актуальна, на мой взгляд, климатическая и экологическая проблематика. Эти глобальные вопросы «зеленого» перехода крайне важны, и в этом контексте Петербург мог бы занять эту нишу и как-то проявить себя», — резюмирует Ольга Дегтярева.

Как Петербург теряет свой статус международной площадки и туристического центра
Невские Новости / Сергей Борода

Однако единственное, в чем Петербург проявил себя этой зимой — снежный коллапс, к которому добавился еще и мусорный. Спустя почти неделю после Нового года жители продолжают жаловаться на кучи отходов, которые единый региональный оператор почему-то не может вывезти. Возможно, к реформированию системы стоило приступать позже, достойно проработав все организационные и технические моменты, считает политолог Владимир Соловейчик.

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Все новости / Общество / Как Петербург теряет свой статус международной площадки и туристического центра
петербург политолог уборка снега уборка улиц брендирование мусорный коллапс развитие территорий
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