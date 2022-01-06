Пожарные спасли котенка из «железной ловушки» в Петергофе

Петергоф, 6 января. Сотрудники пожарной охраны спасли жизнь котенку. Спасатели освободили малыша из «железной ловушки». Случай произошел в Петергофе.

Жительница Петергофа накануне обратилась в экстренные службы. Женщина объяснила, что в ее машине марки Daewoo Matiz, которая находится на улице Братьев Горкушенко, застрял котенок. При этом самостоятельно жительница не смогла вытащить животное.

Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на место происшествия. Спасатели освободили котенка из «железной ловушки». Однако, как питомец в нее попал, остается неизвестным. Операция по спасению прошла успешно. Пожарные забрали малыша, чтобы найти ему новый дом.

Неравнодушные граждане регулярно спасают животных по всей России. До этого сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области вытащили из ямы собаку, которая провалилась в котлован и провела там четыре дня.