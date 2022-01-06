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Считанные единицы спецтехники расчищали Петербург от снега в полдень 6 января
Общество
Считанные единицы спецтехники расчищали Петербург от снега в полдень 6 января
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Несколько дней в Петербурге держится плюсовая температура. Весь снег, который был не убран и оставлен на дорогах и тротуарах, начал таять. Улицы Северной столицы вновь покрылись слякотью и грязью, которая мешает пешеходам и водителям. Однако, судя по данным интерактивной онлайн-карты уборки снега, в полдень 6 января не во всех районах города была снегоуборочная техника.

Данные интерактивной карты свидетельствуют, что в 12:30 на улицах Кронштадтского района не было ни одной снегоуборочной машины. А на весь Красносельский район в это время работало всего три единицы спецтехники. Также неудовлетворительная ситуация наблюдалась и в густозаселенном Невском районе — всего восемь машин. На Петроградке еще меньше — шесть единиц спецтехники.

Считанные единицы спецтехники расчищали Петербург от снега в полдень 6 января
Невские Новости / Тильда Котлинская

Комментаторы в социальных сетях отмечают, что проблема уборки улиц является актуальной не только для главных улиц города, но и окраин. Кроме того, сосульки продолжают представлять большую опасность для пешеходов. Неудивительно, что горожане продолжают негодовать и жаловаться не только на плохое состояние улиц и дворов, буквально утонувших в снегу, но и ледяные массы на крышах.

Ведь из-за плохой работы коммунальщиков пешеходы и водители вынуждены рисковать своей жизнью каждый день. Разгневанные петербуржцы атакуют комментариями и персональные страницы чиновников, и паблики ведомств, требуя немедленных кадровых решений.

Накануне стало понятно, что новый 2022 год наступил, а старые проблемы в Северной столице остались. Зимние праздники жители Санкт-Петербурга и туристы встретили с огромными сугробами неубранного снега на улице, грязью и гололедицей.

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Все новости / Общество / Считанные единицы спецтехники расчищали Петербург от снега в полдень 6 января
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