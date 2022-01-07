Бизнесмены Петербурга раскритиковали городские власти за непоследовательность при введении QR-кодов

Требование предъявлять QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании действует в Санкт-Петербурге со 2 января 2021 года для заведений общепита и непродовольственных магазинов. Ранее такие требования были введены для других общественных и культурных заведений, и непродуманность этой меры уже вызвала критику как простых горожан, так и представителей бизнеса. Но то, что началось в городе со 2 января, большинство петербуржцев, с которыми побеседовал корреспондент ФАН, восприняли с недоумением, переходящим в негодование.

Невские Новости / Сергей Борода

Например, петербурженка по имени Анна заглянула в торговый центр по соседству. На входе никаких признаков проверки QR-кодов она не обнаружила. Женщина зашла в один из небольших магазинов известной петербургской сети женской одежды. Посетителей было немало, они ходили по залу, трогали вещи, направлялись с ними в примерочную. А потом с выбранным — к кассе, где уже скопилась значительная очередь. И тут некоторых ждало разочарование — без QR-кода в комплекте с паспортом товар было не купить. Груда примеренных, выбранных и брошенных нарядов на стойке кассы росла, те, у кого не было заветного кода, уходили разочарованными. При этом многие возмущались как необходимостью предъявить паспорт, так и тем, что в самом торговом зале никакие меры предосторожности не требовались.

«Я-то купила понравившуюся вещь, — рассказала Анна, — поскольку недавно как раз сделала прививку. Но, во-первых, в чем прикол походить по магазину, со всеми поконтактировать, а потом уйти несолоно хлебавши, а, во-вторых, просто обидно испытать такой облом. Уж лучше бы на входе всех «лишних» сразу отсекали».

По словам Анны, она спросила у продавщицы, стало ли у них меньше выручки из-за нововведения, и та неохотно призналась, что да. Что касается отсечения граждан без QR-кода на дальних подступах, то у самого магазина на это, как выяснилось, нет людей, а руководство ТЦ тоже не может ввести эту меру из-за наличия внутри продовольственного супермаркета и аптеки, куда по-прежнему можно всем.

Невские Новости / Сергей Борода

То же самое в заведениях общепита — толпы на входе, при этом зайти во многие места можно всем, но вот за столик без QR-кода не сядешь.

«Кому спокойнее и безопаснее, что заведения теряют выручку, а люди едят тут же на улице, мусоря и возмущаясь?» — недоумевала собеседница ФАН.

Отметим, часть владельцев заведений общепита Петербурга уже заявила, что не будет выполнять распоряжение властей о QR-кодах, и власти Петербурга, похоже, готовы в этом вопросе слегка отступить, разрешив открыть общедоступные зимние веранды. Это, по мнению экспертов, еще раз подтверждает, что решение о QR-кодах для городского общепита изначально было плохо продуманным.

Ранее жители и гости Петербурга подвергли критике городские власти и лично губернатора Александра Беглова за плохую организацию новогодних праздников в городе.