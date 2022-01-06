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Поспешили с мусорной реформой: кучи невывезенных отходов портят вид Петербурга

Общество
Поспешили с мусорной реформой: кучи невывезенных отходов портят вид Петербурга
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

С введением на территории Петербурга единого регионального мусорного оператора явно поспешили, и эту практику, вероятно, стоит отложить до окончания зимы. Такой точкой зрения в беседе с ФАН поделился общественный деятель, представитель Регионального союза коммунистов, политолог Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Напомним, что в Северной столице продолжается мусорный коллапс, несмотря на то, что сбором и утилизацией твердых бытовых отходов с 1 января занимается единый региональный оператор — компания «Невский экологический оператор» (НЭО). Несмотря на цифры, которыми делятся специалисты, петербуржцы отмечают, что уборка дворов оставляет желать лучшего: на площадках возле их домов который день лежат огромные кучи мусора. И это при том, что с празднования Нового года миновала почти неделя.

«Ситуация печальная, что ни говори. Очевидно, что с введением в действие единого регионального мусорного оператора поспешили. Первоначальные планы — все как следует подготовить и ввести новую систему сбора и утилизации отходов с 1 января 2023 года — были куда как реалистичнее, — делится мнением Владимир Соловейчик. — Теперь за такого рода поспешность вынуждены расплачиваться жители, а они явно не ожидали подобного всплеска мусорных проблем на новогодних праздниках. В прежние годы, когда твердые бытовые отходы с контейнерных площадок вывозила техника автопарков «Спецтранса», подобных сложностей не возникало, а если и были проблемы, то в существенно меньших масштабах».

Поспешили с мусорной реформой: кучи невывезенных отходов портят вид Петербурга
Невские Новости / Дарья Зуева

По словам политолога, Северная столица пока что не готова к четкому и беспроблемному введению новой практики. Вероятно, ранее принятое властями решение стоит пересмотреть и объявить переходный период хотя бы до завершения морозов и снегопада, которые лишь усугубляют проблему с вывозом мусора. Возможно, первый квартал или полугодие наступившего года станут более комфортным периодом для реализации практики единого регионального оператора.

«За это время проработать все организационно-технические вопросы и транспортно-логистические цепочки, все надлежащим образом оформить с точки зрения заключения новых договоров в рамках действующего законодательства. А также провести широкую разъяснительную кампанию и уже затем передавать все соответствующие полномочия новому единому региональному мусорному оператору, — подытоживает общественный деятель.

Ранее политолог и общественный деятель Иван Аркатов отметил, что в последние несколько лет власти Петербурга лишь борются с последствиями проблем в жилищно-коммунальной сфере, а не решают их или пытаются спрогнозировать заранее.

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