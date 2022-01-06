Огромные очереди, неразбериха с QR-кодами и неубранный снег: чем запомнились новогодние гуляния в Петербурге

Плохая уборка снега и непродуманная организация в местах массовых гуляний в Санкт-Петербурге стали причиной разочарования горожан и гостей города во время новогодних каникул. С корреспондентом ФАН поделилась впечатлениями бывшая петербурженка, жительница одной из зарубежных стран, оказавшаяся в новогодние дни в Северной столице России. По ее словам, она осталась сильно разочарованной организацией праздника в центре города. По словам собеседницы ФАН, особенно невыгодное впечатление на нее произвели повсеместные огромные очереди, неубранный снег и неразбериха с QR-кодами, введенными в городе со 2 января для посещения магазинов и заведений общепита.

По ее словам, она решила посмотреть на убранство города в первый день после Нового года.

«Выбралась из отеля уже ближе к сумеркам и направилась в сторону Дворцовой, — рассказала она. — И сразу была поражена толпой, выходившей из метро «Адмиралтейская». Люди шли очень плотно, как на демонстрации в годы моей ленинградской юности, ни о какой социальной дистанции речь, естественно, не шла. А что касается масок, как говорится, не смешите — в Петербурге к этому способу защиты от инфекции относятся, мягко говоря, с прохладцей».

Невские Новости / Дарья Зуева

При этом, по словам бывшей ленинградки, плотность толпы и ее медленное движение во многом стали следствием того, что тротуары были плохо почищены, а наледь от стоков водосточных труб вообще никто не убирал.

«С тротуара и с проезжей части Невского проспекта снег как-то убрали, но свалили его по обочинам — и дорогу не перейти, и выглядело все это очень непрезентабельно. Ну и очень скользко из-за того, что тротуары не были посыпаны песком», — рассказала она.

Не слишком приятное впечатление произвела на гостью и Дворцовая площадь с главной городской елкой — отсутствием точек общепита и дополнительных туалетов и, конечно, неубранным снегом.

«Елка на Дворцовой на самом деле красивая, хотя местами на глаз как бы немного кривовата, — отметила она. — И «городок в табакерке» с маленькими елочками вокруг нее тоже симпатичный. Но если саму площадь еще как-то расчистили, то в этом городке ноги буквально по щиколотку вязли в неубранном снеге и скользили на льду. Кроме того, никаких активностей, кроме фото на фоне елочек, не было, а ведь людей было море, и все с детьми», — посетовала она.

Невские Новости / Сергей Борода

Не лучше дело обстояло и на Большой Морской улице, в районе арки Главного штаба, рассказала она.

«Не могу понять, почему там тротуар расчистили справа и слева, а точно посередине оставили натуральные «горные хребты» из грязного снега», — поделилась женщина.

В целом, по словам бывшей петербурженки, новогодний город ей показался неухоженным и как-то морально неподготовленным к празднику в ситуации, когда большинство горожан остались проводить его дома.

«Везде огромные очереди, ни в одно кафе не попасть, на рождественской ярмарке тоже толпы «безмасочников», неразбериха с QR-кодами — и другие признаки плохой организации праздника», — отметила она.

С этим мнением согласились и другие горожане, с которыми корреспондент ФАН общался на эту тему. Отметим, на плохую уборку города от снега петербуржцы жалуются с начала зимы, и, несмотря на постоянную критику в адрес губернатора Александра Беглова, ситуация в целом так и не улучшилась. Особенно это заметно после каждого снегопада или просто изменения температуры наружного воздуха.