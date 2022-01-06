Будет в рейтинге самых грязных городов страны: блогер-миллионник Варламов об утопающем в грязи Петербурге

Снег в Петербурге так и будет оставаться неубранным, пока туда внезапно не нагрянет Владимир Владимирович Путин — ради собственно самих петербуржцев власти города ничего делать не станут. Об этом в интервью ФАН заявил блогер и урбанист Илья Варламов.

В апреле 2021 года Санкт-Петербург попал в его рейтинг самых грязных городов России, посвященный тому, как проходит кампания по уборке улиц от следов пребывания зимы. Тогда Северная столица заняла 9 место. По всей видимости, учитывая нынешний уровень его загрязненности, в 2022 году Петербург может побить свой рекорд и попасть на более «высокое» место в рейтинге Варламова.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Мы недавно видели чудо, когда перед самым саммитом СНГ в Питере смогли убрать снег, хотя буквально до этого «ничего не получалось», — напомнил блогер. — Так что, видимо, и теперь вся надежда только на Владимира Владимировича — если он туда не приедет, то Северная столица, безусловно, и в этом году будет в рейтинге самых грязных городов нашей страны. Никаких системных сдвигов не произошло».

По словам урбаниста, проблема грязных улиц в весеннее время — это «многофакторная история», присущая многим городам РФ.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Здесь у нас и неправильное проектирование этих улиц, и плохое администрирование парковок (когда люди паркуются на газонах), и неправильное использование реагентов, — заметил собеседник ФАН. — В общем, это довольно комплексная проблема, которую надо системно решать — ничего подобного не делается, поэтому зимой у нас всегда страшная грязюка».

Напомним, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступив по «Радио России», подчеркнул, что коммунальные службы города справляются со своими обязанностями.