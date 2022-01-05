Петербуржцы спасли израненного алабая на Пулковском шоссе

Санкт-Петербург, 5 января. Петербургские волонтеры спасли израненную собаку, которую ранее обнаружили на Пулковском шоссе. Пса, оказавшегося породистым алабаем, смогли поймать и доставить к ветеринару.

Операция по спасению проходила на Пулковском шоссе, где животное прибилось к ближайшей заправке. Израненную собаку нашел мужчина, позже ему на помощь пришли другие добровольцы.

У алабая оказалось много старых травм, которые, судя по характеру повреждений, могли быть получены в результате участия в собачьих боях. Пострадали у пса лапа, глаз, ухо, а также шея и живот.

Собаке уже дали кличку, теперь его зовут Боингом в честь его спасителя Александра, который работает в Пулково. Животное уже отправили на лечение к специалистам.

В Челябинской области ранее неравнодушная россиянка спасла найденных в мусорном баке щенков. Девушка забрала малышей к себе домой, а затем нашла им новый дом и хозяев.