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Напоминает средневековье: что не так с вывозом мусора в Санкт-Петербурге

Общество
Напоминает средневековье: что не так с вывозом мусора в Санкт-Петербурге
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Состояние мусорных контейнерных площадок во дворах ряда городов РФ напоминает «средневековье». Об этом в интервью ФАН заявил блогер и урбанист Илья Варламов.

С начала 2022 года на территории Санкт-Петербурга стал работать единый региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. К сожалению, его появление не помогло мусорной реформе стартовать так, как это было задумано: с 1 января петербуржцы жалуются на горы мусора, обосновавшиеся возле жилых домов. Скорость же его уборки, по всей видимости, оставляет желать лучшего.

«Напоминает средневековье»: что не так с вывозом мусора в Санкт-Петербурге
vk.com / Центральный район за комфортную среду обитания

Проблема с уборкой бытового мусора, по мнению Варламова, является требующей системного подхода «многофакторной историей».

«Если взглянуть на международный опыт, то видно, что необходимо приходить к осмысленному обращению с отходами, — подчеркнул блогер. — А для этого нужна определенная инфраструктура, которая позволит всем желающим сортировать производимый ими мусор. Ведь часто бывает так, что люди хотят это сделать, но у них просто нет такой возможности!»

«Напоминает средневековье»: что не так с вывозом мусора в Санкт-Петербурге
Невские Новости /

Урбанист также обратил внимание на состояние контейнерных площадок во дворах российских городов.

«Это не просто прошлый век, а какое-то средневековье, — дал свою оценку собеседник ФАН. — Мусор просто вываливают на улицу!»

«Напоминает средневековье»: что не так с вывозом мусора в Санкт-Петербурге
ПолитРоссия /

Ранее в правительстве Санкт-Петербурга нашли «виновных» за мусорные завалы во дворах Северной столицы. Так, например, пресс-служба городского Комитета по природопользованию, назвала ими автомобилистов, которые якобы паркуют свои машины таким образом, что те мешают работе мусоросборной техники. В качестве дополнительного объяснения чиновники Смольного сослались на «шероховатости».

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россия петербург мусор варламов мусорная реформа
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