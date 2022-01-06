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В Петербурге не умеют прогнозировать: почему город столкнулся с мусорной проблемой

  /   Обновлено: 06 января 2022 09:16
Общество
В Петербурге не умеют прогнозировать: почему город столкнулся с мусорной проблемой
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

В последние несколько лет власти Петербурга борются с последствиями проблем в жилищно-коммунальной сфере, а не решают их или пытаются спрогнозировать заранее. Такой точкой зрения поделился российский политолог и общественный деятель Иван Аркатов.

Как известно, с начала года на территории города стал работать единый региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Однако это не помогло мусорной реформе стартовать как положено: с 1 января петербуржцы жалуются на горы мусора, обосновавшиеся возле жилых домов. А скорость его уборки, судя по всему, оставляет желать лучшего.

«За многие годы сегодняшнее управление Петербургом, на мой взгляд, одно из самых худших. В этом плане город отстает от Москвы, Казани, Екатеринбурга. Казалось бы, Петербург — это вторая столица нашей страны, но очередной прокол, на этот раз с мусором, говорит о неумении управлять и прогнозировать самые простые и элементарные вещи, с которыми сталкивается любой город ежедневно», — говорит Иван Аркатов.

В Петербурге не умеют прогнозировать проблемы: почему город столкнулся с мусорной проблемой
Невские Новости / Тильда Котлинская

Очевидно, новая схема работы — это всегда непросто для системы, работающей годами. Да и после бурного 31 декабря мало мусора, конечно, не бывает. Однако о появлении единого регионального оператора было известно задолго до Нового года, поэтому спрогнозировать и организовать работу заранее было вполне возможно.

«К сожалению, последние несколько лет власти Петербурга по факту борются с запущенными последствиями, а не стараются не только решать проблемы, но и прогнозировать то, что может произойти. Это показатель отвратительных управленческих навыков. 1 января еще можно понять мусорный коллапс, но то, что он длится уже много дней, говорит о просчетах в сфере ЖКХ», — резюмирует политолог.

В Петербурге не умеют прогнозировать проблемы: почему город столкнулся с мусорной проблемой
ПолитРоссия /

Тем временем петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор. Как отмечает регоператор, причина мусорного коллапса кроется в том, что некоторые прежние перевозчики прекратили выполнять свои обязанности еще за несколько дней до Нового года. К тому же, в городе продолжается обильный снегопад — это еще одна причина проблем с уборкой территорий.

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