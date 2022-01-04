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«На три с минусом»: актер Кузнецов оценил уборку снега в Петербурге
Общество
«На три с минусом»: актер Кузнецов оценил уборку снега в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Властям Санкт-Петербурга следует привлечь к работе по уборке снега больше людей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Кузнецов.

По словам собеседника издания, работа по очистке города от снега и наледи оставляет желать лучшего, особенно большую опасность скользкие места представляют для пожилых людей.

«Впечатления от уборки снега — пока без травматизма. Однако я живу на Невском — хожу и опасаюсь», — рассказал артист.

Сергей Кузнецов также назвал точную оценку, которой, по его мнению, заслуживают коммунальщики.

«На три с минусом», — пояснил собеседник ФАН.

«На три с минусом»: актер Кузнецов оценил уборку снега в Петербурге
Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, что существующие проблемы поможет решить увеличение штата дворников.

«Где таджики, спрашивается? Ищите таджиков!» — подытожил актер.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что на улицах города снег убирают вдвое меньше дворников и кровельщиков, чем нужно. Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляет, что для уборки снега используется большое количество техники.

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петербург снег беглов
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