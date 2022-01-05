Звезда «Вертинского» Шильников об уборке улиц в Петербурге: «На моих глазах упал ребенок»

Профессиональный ведущий, конферансье, актер Театра эстрады им. А. Райкина и звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников раскритиковал работу коммунальщиков города на Неве. В разговоре с ФАН собеседник отметил, что ситуация с уборкой улиц значительно отличается в Петербурге и Москве.

«Ничего нового не скажу, убирают снег у нас плоховато. Конечно, мне, как человеку, который передвигается еще на автомобиле по городу, эта ситуация не нравится. Я часто бываю в Москве, могу сказать, что есть разница. В Москве видно, что службы убирают снег значительно активней. Я сейчас шел после спектакля по Конюшенной улице, где находится наш театр, и тротуар не почистили ни сегодня, ни вчера. На дороге лед, еле-еле идут бабушки с пакетами. Вчера на моих глазах ребенок упал. Ничего страшного и криминального не было, но поскользнулся все равно, а могла и бабушка поскользнуться», ― высказался Шильников.

Актер отмечает, что с пониманием относится к тяжелому труду сотрудников коммунальных служб, однако полностью не снимает с них ответственности. По его словам, для городских властей осадки не должны превращаться в катаклизм.

«Мы живем в стране, где каждый год снег, и эта «аномалия» не падает нам на голову ни с того ни с сего. Мы знаем, что он у нас будет. Хотелось бы, чтобы наши службы, которые за это отвечают, готовились к этому заранее. Тогда всем будет лучше. Начали чистить с крыш снег в этом году лучше, это приятно. Вижу, что этим прям занимаются. А вот дороги оставляют желать лучшего — что для машин проблема, что для пешеходов. Город весь стоит в пробках. Думаю, в том числе из-за снега», — считает собеседник ФАН.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Конферансье не только критикует, но и предлагает перенять опыт столичных коллег. Однако он понимает, что решение проблемы зависит не только от личного желания коммунальщиков, но и финансирования. В таком случае на месте городских властей он пожертвовал бы роскошными праздничными салютам ради чистых улиц в Петербурге.

«Все зависит от того, что у них больше средств выделяется на это — больше машин, больше людей. Соответственно, дороги чище. Поэтому стоит обратить внимание, что второй по величине город должен получить хотя бы половинку дотаций на коммунальные нужды. Потому что люди, к сожалению, сильно-сильно дифференцированно живут что в Москве, что здесь. Не говоря уже про другие города. Мы бываем на гастролях, там совсем беда. Понятно, что денег нет всегда, но мне кажется, это как-то можно по-разному решать. Купить уже машин, их ведь не каждый год нужно обновлять. Пожертвовать один раз салютами ради того, чтобы машины купить, чтобы всем было хорошо», — заключил Шильников.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Открытое письмо неравнодушного коллеги Ивана Краско к президенту России Владимиру Путину воодушевило актера Театра эстрады им. А. Райкина. По его мнению, популярные артисты театра, кино и эстрады не должны стесняться предавать огласке любую проблему в городах, в которых живут сами.

«Мне кажется, что активная жизненная позиция — это хорошо. Ты же делаешь во благо, а не во вред. Всем бы от этого было лучше. Многие привлекают внимание к благотворительности. Я, например, этим не занимаюсь, но здорово, что есть такие люди. Здорово, когда этим занимаются звезды. Меня-то никто не знает, а вот Иван Краско — известный человек, может, к нему прислушаются. Или Михаил Боярский, который живет рядом с театром. Он, как никто другой, должен знать, что здесь плохо чистят снег», — подытожил спикер.

Тем временем администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.