Политолог Соловейчик: «Петербург теряет культурную привлекательность из-за некомпетентности властей»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в разговоре с ФАН выразил недовольство работой чиновников Петербурга. По его мнению, из-за их некомпетентности и недееспособности город теряет свою культурную привлекательность.

По мнению политаналитика, реалии сегодняшнего Петербурга довольно печальны: сугробы залежавшегося снега на дорогах и тротуарах, гололед — это лишь малая часть того, что тревожит жителей культурной столицы.

«Неисправленные в полном объеме по сей день последствия «трубного дела» — прорывы на теплотрассах там, где вороватыми подрядчиками в сговоре с коррумпированными чиновниками вместо новых труб были положены бывшие ранее в употреблении, горы неубранного с новогодней ночи мусора, магистрали, перекрытые из-за укладки асфальта и трамвайных путей. И это посреди морозной зимы!» — возмущенно указывает на недочеты работы петербургских властей Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению эксперта, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и транспорта не решаются в должном объеме и в срок в силу некомпетентности и недееспособности чиновников, отвечающих за эти вопросы. А самое страшное то, что город из-за этого теряет свою культурную привлекательность.

«В такой обстановке говорить о том, что культурная столица России сможет в текущем году принять культурный конгресс или проводить какие-либо значимые фестивали, не приходится. Прекрасные фасады и убранные залы не скроют того, что происходит в наших дворах и на улицах в радиусе 50 метров от правительственных автострад», — сетует собеседник ФАН.

Во всей этой печальной для города истории аналитик все же видит решение проблемы — необходимые жесткие, но неизбежные кадровые перестановки.

«Городскому правительству стоит задуматься о целесообразности дальнейшего пребывания на своих постах тех руководителей комитетов, которые полностью провалились этой зимой, не справились со своими должностными обязанностями», — отмечает эксперт.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Кроме того, Владимир Соловейчик объясняет и причины этого самого провала — отсутствие системного подхода к решению ключевых городских проблем. Они, в свою очередь, связаны с тем, что ни депутаты городского парламента, ни органы МСУ, ни общественность не имеют возможности контролировать действия чиновников, а тем более влиять на кадровую политику исполнительной власти.

«Когда власть непрозрачна и независима от горожан либо избранных ими представителей — добра не жди», — заключил политаналитик.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.