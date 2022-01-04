«Мусор будет убираться хуже, а платить будем больше»: депутат раскритиковал мусорную реформу в Петербурге

Введение мусорной реформы в Санкт-Петербурге — это большая глупость. Убирать мусор будут хуже, а горожане при этом платить должны больше. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин, комментируя проблему неубранного мусора в городе в праздничные дни.

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге стартовала мусорная реформа, согласно которой «Невский экологический оператор», ответственный за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), должен привлекаться к административной ответственности в случае нарушения графика вывоза отходов, режима обеспечения населения коммунальными услугами по вывозу ТКО.

Невские Новости / Дарья Зуева

Реформе уже четвертый день, но ситуация с мусором в культурной столице сейчас сложная — горы грязных пакетов, ожидающие вывоза уже с 31 декабря, «красуются» на улицах Петербурга, что совсем не радует жителей и туристов города.

Депутат Федор Грудин в беседе с ФАН отметил, как бы ужасно ни звучала сама «идея введения монополии на жилищно-коммунальную сферу», ее реализация действительно оставляет желать лучшего.

«В самый важный момент единый оператор был занят исключительно доставкой ПУХТО (пункт утилизации хозяйственных твердых отходов), их погрузкой и вывозом. Получается, что обслуживанием мусорных площадок должен заниматься непонятно кто. Это не было прописано в контракте. В результате этого мы видим ситуации, когда насыпала огромная куча мусора, приезжает машина, забирает мусор, который был в ящиках, а куча остается на месте», — отметил он.

ПолитРоссия /

Грудин подчеркнул, что пока не ясно, как будет разрешаться сложившаяся ситуация. Депутат уверен, что с принятием реформы мусор в Петербурге убираться будет хуже, а жители за некачественную услугу будут еще и переплачивать.

«Непонятно, как с этим будут бороться. Введение этой мусорной реформы — это большая глупость. Так получается, что сейчас мусор у нас будет убираться хуже, а жители платить будут больше. Это нужно как-то реформировать. В случае реформации все это снова будет происходить с кучей проблем и повышением тарифов ЖКХ. Ужасная история. Может быть, мы с коллегами-депутатами разработаем какую-то позицию по противодействию этому вредительству», — поделился Грудин планами.

Невские Новости / Дарья Зуева

С введением мусорной реформы услуга по вывозу мусора из разряда жилищных перешла в разряд коммунальных. Реформа была принята с целью усиления контроля за перемещением твердых коммунальных отходов, прежде всего недопущение их поступления на несанкционированные свалки; увеличение доли отходов, направляемых на переработку, и возвращение их в экономику в качестве вторсырья.

Ранее сообщалось, что неубранные горы мусора в Петербурге спровоцировали нашествие крыс. Залежи грязи и отходов ежедневно привлекают все большее количество мелких грызунов.