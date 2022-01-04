Назрело время: политолог Лебедев считает, что России давно пора снимать «свои» фильмы о героях

Политолог, заведующий кафедрой философии Высшей школы народных искусств, доктор философских наук Сергей Лебедев в разговоре с ФАН оценил значимость картины режиссера Дениса Нейманда «Гранит». По мнению эксперта, подобные фильмы крайне важны в современной России. Ибо как иначе воспитывать в молодежи патриотизм?

«Как воспитывать патриотизм, кроме как старыми советскими фильмами? Ведь новые фильмы про Великую Отечественную войну никак не могут обойтись без какого-то тупого садиста из особого отдела. Или классика жанра — фильм про Девятаева, который потом показали узникам ГУЛАГа, а они сказали, что ничего такого не было», — говорит собеседник ФАН.

Доктор философских наук также указывает на количество геройских голливудских фильмов, как американцы спасают мир. А в России словно стесняются говорить об этом.

«Был такой фильм, снятый в 80-х годах, о спасении мира «Одиночное плавание». Но даже там сбрендивший американский маньяк хочет уничтожить мир. Наши его ликвидируют, но при этом спасают и американцев тоже. Мы как-то стесняемся идти по такому пути, которым идет Голливуд», — добавил эксперт.

кадр из фильма «Гранит» /

Политолог считает, что давно настало время дать ответ Голливуду не в виде копирования их спецэффектов, которые, по мнению Лебедева, зачастую портят фильмы про войну.

«Надо снимать фильмы, которые рассказывают, как на самом деле все действует. Фильм «Гранит», судя по всему, и есть этот реализм. Наш ответ Голливуду должен сопровождаться нашим кино, которое бы было смотрибельным не только для нас и не только бы укрепляло патриотические чувства наших жителей. Оно должно стать частью «мягкой силы», — отмечает спикер.

Еще американский политолог Джозеф Най как-то использовал выражение soft power: когда культурная притягательность страны действует куда эффективнее финансирования, инвестиций — вплоть до прямой военной оккупации. России, по мнению Лебедева, также необходима своя «мягкая сила».

«Учитывая, что сейчас век аудио- и визуальных восприятий, это, конечно, должно быть в виде фильмов. Поскольку всякие фантазии про Суперменов и прочее давно оседлал Голливуд, поэтому нам нужно что-то свое. Я намеренно абстрагируюсь от художественной оценки «Гранита», сюжета и так далее. Но мне кажется, это правильное начало. Такие фильмы — здоровая альтернатива Голливуду: фильмы без лобовой пропаганды, которые показывают жизнь такой, какая она есть. Это можно только приветствовать, я обеими руками за», — заключил политолог Сергей Лебедев.

Ранее мнением о фильме «Гранит» поделился политический аналитик Станислав Яковлев (Ортега). Он считает, что подобные картины важны и ценны для современного общества, так как обличают всю жестокость действий преступных группировок в Африке.