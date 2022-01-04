Блогер Манукян: «Безобразие с мусором уродует Санкт-Петербург»

Вместо праздничного настроения — проваленная работа коммунальных служб. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился блогер и журналист Вадим Манукян.

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге стартовала мусорная реформа. Согласной ей, за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами «Невский экологический оператор», ответственный за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), будет привлечен к административной ответственности в случае нарушения графика вывоза отходов, режима обеспечения населения коммунальными услугами по вывозу ТКО. Услуга по вывозу мусора из разряда жилищных перешла в разряд коммунальных.

Реформа была принята с целью усиления контроля за перемещением твердых коммунальных отходов, прежде всего недопущение их поступления на несанкционированные свалки; увеличение доли отходов, направляемых на переработку, и возвращение их в экономику в качестве вторсырья.

Реформа должна действовать уже четвертый день, но первые дни 2022 года обернулись для Санкт-Петербурга настоящим мусорным коллапсом. Сообщалось, что перевозчики отходов не смогли подъехать минимум к 500 контейнерным площадкам. Кроме того, были зафиксированы нарушения в 22% проверенных многоквартирных домах. Петербуржцы начали активно жаловаться в социальных сетях и на портале «Наш Санкт-Петербург» на невывезенный мусор уже с первого января, но ситуация до сих пор лучше не стала.

Невские Новости / Дарья Зуева

Блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН признался, что тоже озабочен проблемой мусора в Северной столице, которая уже превращается в глобальную.

«Новогодние праздники очень радуют горожан, да и меня зимние питерские дни очень радуют своим пейзажем. Однако есть одна проблема. Вывозят мусор в праздники довольно нерегулярно, в итоге во дворах многих домов возле мусорных баков вырастают огромные кучи мусора. Это никуда не годится. Уже привыкли к некачественной уборке улиц от снега, но вот это безобразие с мусором вообще уродует город. Вместо праздничного настроения — наблюдение за тем, как коммунальные службы раз за разом проваливают свою работу», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Проблема неубранного мусора сейчас является одной из актуальных в городе. В Смольном уже заявили, что привлекут единого регионального оператора по обращению с отходами — компанию «Невский экологический оператор» — к ответственности за нарушение графика вывоза отходов.

Ранее сообщалось, что неубранные горы мусора в Петербурге спровоцировали нашествие крыс. Залежи грязи и отходов ежедневно привлекают все большее количество мелких грызунов.