Толкали машины, месили снег: петербуржцы рассказали, как проводят новогодние праздники

Нынешняя зима стала настоящим сюрпризом не только для петербуржцев, но, как оказалось, и для коммунальщиков. Снегопады создали на улицах Северной столицы удивительную новогоднюю атмосферу. Этому способствовали и коммунальные службы, благодаря «работе» которых на обочинах дорог появились гигантские снежные горы, на тротуарах — гололед и снежная каша.

Жители района близ озера Долгое рассказали, как добирались до места, где традиционно пускают новогодние салюты.

«К нам гости приехали с Урала, они аж ахнули. Столько снега, сколько у нас, даже в тех краях нет. Только вот пришлось нам к салютам по таким препятствиям добираться, еле на ногах стояли. Снежное месиво под ногами, а под ним — наледь. Даже как-то обидно стало, хоть бы к празднику прибрались», — посетовала петербурженка.

Тяжелее всего пришлось водителям и таксистам. Как отметили сами автомобилисты, если по главной дороге еще можно проехать, то сворачивать на близлежащие улочки вообще опасно.

«Рискуешь просто не вылезти. Улицы пустые, машин мало, кто будет вытаскивать из этих снегов? Вот и думаешь, куда податься, чтобы ни время, ни деньги не терять. Знаете, как-то непонятна мне политика этих чистильщиков. Они же должны работать. У каждого своя работа. Только кто-то выполняет ее, кто-то— нет», — рассказал сотрудник Uber.

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Новый год прошел, но праздничная неделя еще не окончена. А жители Приморского района опасаются, смогут ли они с началом рабочих будней вовремя выехать за пределы дворов и попасть на работу.

«Машину каждый день проверяю. Хорошо, я немного ее отряхиваю, отметаю снег, а что толку? Дороги-то, посмотрите, какие. Я-то очищу машину от снега, а ехать как? Не знаю, будем с мужем что-то думать, потому что проблем будет масса на дорогах, я уверена», — поделилась мыслями петербурженка.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.