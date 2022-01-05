«Обращаемся — реакции нет»: петербуржцы-колясочники пожаловались на неочищенный от снега город

Петербуржцы продолжают негодовать из-за плохой уборки снега в городе. Жители Северной столицы жалуются на бездействие местной администрации. В социальных сетях люди оставляют большое количество негативных комментариев на страницах комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова.

Жалуются на неочищенный город и люди с ограниченными возможностями, для которых неубранный снег стал настоящим испытанием. Например, огромные сугробы не позволяют колясочникам передвигаться по улицам даже в ближайшие магазины.

«За все время в кармане Ленинского проспекта по нечетной стороне, от проспекта Героев до улицы Доблести, убирали один раз, образовав кучи снега на парковке для инвалидов. Пишу с 17 декабря, а эффекта нет! Где позитивная нота? Ваши ноги работают, поэтому вы можете пройти эти кучи снега. А вот инвалиды на колясках не могут!» — возмущаются петербуржцы.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«У дома 55 огромная куча снега на парковке для инвалидов. В нашем квартале более 160 взрослых колясочников, которые передвигаются в том числе на автомобилях. До каких пор будут игнорироваться инвалиды и «Доступная среда?» — задаются вопросами жители города.

Уже не раз сообщалось, что родственникам петербуржцев с ограниченными возможностями приходится самим расчищать дворы и тротуары, так как и коммунальщиков, и администрацию губернатора Александра Беглова эта злободневная проблема не интересует совсем. Чтобы довести коляску до машины или остановки общественного транспорта, сопровождающим нужно прикладывать невероятные усилия.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию города «позором и показухой». Местные жители жалуются на плохую работу администрации и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.