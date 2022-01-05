«Обращаемся — реакции нет»: петербуржцы-колясочники пожаловались на неочищенный от снега город

Петербуржцы продолжают негодовать из-за плохой уборки снега в городе. Жители Северной столицы жалуются на бездействие местной администрации. В социальных сетях люди оставляют большое количество негативных комментариев на страницах комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова.
Жалуются на неочищенный город и люди с ограниченными возможностями, для которых неубранный снег стал настоящим испытанием. Например, огромные сугробы не позволяют колясочникам передвигаться по улицам даже в ближайшие магазины.
«За все время в кармане Ленинского проспекта по нечетной стороне, от проспекта Героев до улицы Доблести, убирали один раз, образовав кучи снега на парковке для инвалидов. Пишу с 17 декабря, а эффекта нет! Где позитивная нота? Ваши ноги работают, поэтому вы можете пройти эти кучи снега. А вот инвалиды на колясках не могут!» — возмущаются петербуржцы.
«У дома 55 огромная куча снега на парковке для инвалидов. В нашем квартале более 160 взрослых колясочников, которые передвигаются в том числе на автомобилях. До каких пор будут игнорироваться инвалиды и «Доступная среда?» — задаются вопросами жители города.
Уже не раз сообщалось, что родственникам петербуржцев с ограниченными возможностями приходится самим расчищать дворы и тротуары, так как и коммунальщиков, и администрацию губернатора Александра Беглова эта злободневная проблема не интересует совсем. Чтобы довести коляску до машины или остановки общественного транспорта, сопровождающим нужно прикладывать невероятные усилия.
Ранее петербуржцы назвали снегоуборочную кампанию города «позором и показухой». Местные жители жалуются на плохую работу администрации и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.