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Аналитик Простаков: «Чиновникам Петербурга может стоить мест нарушение техники безопасности коммунальщиками»

Общество
Аналитик Простаков: «Чиновникам Петербурга может стоить мест нарушение техники безопасности коммунальщиками»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Петербургские чиновники могут лишиться должностей, если они не пересмотрят свое пренебрежительное отношение к населению Северной столицы. Таким мнением в беседе с ФАН поделился аналитик, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Как сообщили СМИ, при очистке кровель от снега петербургские коммунальщики нарушают технику безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье горожан.

«Очевидно, что стоит вопрос квалификации кадров. Проблема заключается и в их подготовке, и в системе стимулирования, которая обязательно должна включать достойный заработок. И если экономить на этом, то будут неизбежно случаться различные происшествия и трагические ситуации. Все предпосылки для этого, как можно видеть, есть: это и несоблюдение техники безопасности, и пренебрежительное отношение к здоровью горожан», — пояснил аналитик.

Аналитик Простаков: «Чиновникам Петербурга может стоить мест нарушение техники безопасности коммунальщиками»
ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Сергей Простаков также предположил, в чем именно могут заключаться причины такого положения дел.

«В Санкт-Петербурге, как можно заметить, вся система коммунального хозяйства работает с видимыми всем проблемами. Поэтому начинать необходимо с качественных изменений в его функционировании, так как невозможно мириться с тем, что уже который год подряд мегаполис угрожает здоровью жителей, оказываясь бессильным перед снегом. И очевидно, что пренебрежение к горожанам рождается не внизу у обычных исполнителей-коммунальщиков, а сверху, среди их начальников. Необходимо менять либо само это презрительное отношение, либо при отсутствии желания изменяться, [заменять] носителей таких идей среди чиновников», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за неубранных от снега дорог происходят автомобильные аварии. Тем временем администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщает об активной работе по освобождению города из снежного плена.

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Все новости / Общество / Аналитик Простаков: «Чиновникам Петербурга может стоить мест нарушение техники безопасности коммунальщиками»
петербург снег беглов
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