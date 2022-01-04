В Петербурге продолжаются аварии из-за неубранных от снега дорог

Гололедица делает передвижение по дорогам Петербурга опасной для автовладельцев. Об этом заявили интернет-пользователи, возмущенные новостью, что в Северной столице на пересечении улицы Минеральной и Кондратьевского проспекта водитель автомобиля Kia Sportage влетел в ограждение.

В комментариях к этой новости пользователи Сети сразу же выдвинули наиболее вероятную версию о причинах случившегося. По их мнению, проблема, как это неоднократно отмечалось ранее в соцсетях, — в неэффективной работе коммунальщиков по уборке снега и наледи.

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Кроме того, интернет-пользователи отметили, что, к сожалению, уже не приходится удивляться сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях, поскольку во многих районах города остро стоит проблема неубранного снега.

Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Впрочем, когда снегоуборочная техника все же появляется на улицах, автовладельцам не становится легче. Так, по словам очевидцев, коммунальщики нередко работают с нарушением правил дорожного движения, что приводит к авариям.

Петербуржцы призвали власти Северной столицы чистить город от снега и наледи, а не только повышать тарифы на коммунальные услуги и проезд. Ранее администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляла о полной готовности к зимнему сезону.