В Петербурге продолжаются аварии из-за неубранных от снега дорог

Гололедица делает передвижение по дорогам Петербурга опасной для автовладельцев. Об этом заявили интернет-пользователи, возмущенные новостью, что в Северной столице на пересечении улицы Минеральной и Кондратьевского проспекта водитель автомобиля Kia Sportage влетел в ограждение.
В комментариях к этой новости пользователи Сети сразу же выдвинули наиболее вероятную версию о причинах случившегося. По их мнению, проблема, как это неоднократно отмечалось ранее в соцсетях, — в неэффективной работе коммунальщиков по уборке снега и наледи.
Кроме того, интернет-пользователи отметили, что, к сожалению, уже не приходится удивляться сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях, поскольку во многих районах города остро стоит проблема неубранного снега.
Впрочем, когда снегоуборочная техника все же появляется на улицах, автовладельцам не становится легче. Так, по словам очевидцев, коммунальщики нередко работают с нарушением правил дорожного движения, что приводит к авариям.
Петербуржцы призвали власти Северной столицы чистить город от снега и наледи, а не только повышать тарифы на коммунальные услуги и проезд. Ранее администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заявляла о полной готовности к зимнему сезону.