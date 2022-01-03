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Почта России извинилась за сотрудников отделения, которые выкинули посылки из машины

  /   Обновлено: 03 января 2022 19:27
Общество
Почта России извинилась за сотрудников отделения, которые выкинули посылки из машины
 /  Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Санкт-Петербург, 3 января. Пресс-служба Почты России принесла извинения за работу сотрудников своего подразделения в Мурино, снятую на распространившееся в соцсетях видео. Пренебрежительное отношение к своим задачам вызвало возмущение у пользователей соцсетей.

На снятом очевидцем видео работник почты выбрасывает из машины посылки прямо на заснеженный тротуар. В это время другой сотрудник тащит тюки по асфальту.

«Мы приносим извинения клиентам. Такое обращение с посылками абсолютно недопустимо. Мы проведем со всеми сотрудниками дополнительный инструктаж, чтобы такая ситуация не повторилась», — сообщила пресс-служба Почты России.

Инцидент с выброшенными посылками в том или ином виде случается на Почте России уже не в первый раз. Ранее на видео попали посылки, оставленные на мусорной куче в Екатеринбурге. Тогда в компании сказали, что не имеют к этому отношения, так как за доставку отвечали сторонние транспортные организации.

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видео почта россии мурино
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